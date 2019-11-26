《午市前瞻》中美貿易談判現隱憂，港股料２６５００見支持

《經濟通通訊社２６日專訊》傳中美首階段協議非常接近達成，隔晚（２５日）美股三大指

數創新高。阿里巴巴（０９９８８）今日掛牌上市，港股今早高開１９０點報２７１８３點，一

度升幅擴大至２３４點報２７２２７點。惟之後漲幅不能維持，反而調頭向下，瞬間失守

２７０００，最多倒跌５９點，報２６９３３點。港股最終半日報２６９６６點，跌２６點或跌

０﹒１０％，主板成交４７２﹒３１億元。國企指數報１０６３５點，升６點或升０﹒０６％。

Ａ股半日整固，上證綜合指數報２９０６點跌不足１點，成交８０３﹒２４億元人民幣。深

證成分指數報９６４６點，升２０點或升０﹒２１％，成交１２１１﹒３２億元人民幣。

重榜股方面，阿里上市首日港交所（００３８８）軟０﹒４８％，報２４８﹒４元；騰訊（

００７００）亦軟０﹒４７％，報３３７﹒２元；友邦（０１２９９）挫１％，報７９﹒３元，

失守廿天線（約７９﹒３９５元）；建行（００９３９）微升０﹒３１％，報６﹒４２元；中移

動（００９４１）升０﹒２４％，報６２﹒１元；匯控（００００５）無升跌，報５９元。



＊阿里首掛阿里系偏軟，ＭＳＣＩ系股個別發展＊



阿里今日首掛，開報１８７元，中午收報１８８﹒１元，較招股價１７６元高出

６﹒８８％；其他阿里系股偏軟，阿里健康（００２４１）今日放榜，半日軟０﹒５９％，報８

﹒３９元；阿里影業（０１０６０）明日放榜，半日收跌０﹒７７％，報１﹒２９元；海爾電器

（０１１６９）挫１﹒３５％，報２１﹒９５元；高鑫零售（０６８０８）亦軟０﹒４４％，報

８﹒９９元。

本月初ＭＳＣＩ明晟公布半年度檢討結果，成分股變化將於今日收市後生效。被剔除港指的

香格里拉（０００６９）仍漲２﹒８１％，報８﹒０４元；而九龍倉集團（００００４）則挫１

﹒８４％，報１８﹒１元；美高梅（０２２８２）軟０﹒６７％，報１１﹒８２元；新納入中國

指數的東方教育（００６６７）升０﹒８８％，報１６元；平安好醫生（０１８３３）漲１﹒３

７％，報５１﹒９元；雅生活服務（０３３１９）軟０﹒７３％，報２７﹒２５元。

醫藥股今日有追捧，國藥（０１０９９）反彈０﹒５８％，報２６﹒２元；石藥

（０１０９３）亦漲０﹒９１％，報１９﹒９２元；中生製藥（０１１７７）升０﹒９１％，報

１１﹒１４元；今日收市後將納入ＭＳＣＩ中國指數的信達生物（０１８０１）和漢森製藥

（０３６９２），前者半日升２﹒４５％，報２９﹒３元，後者挫１﹒５８％報２４﹒９５元；

惟公布替雷利珠單抗臨床數據後的百濟神州（０６１６０）跌０﹒８７％，報１２５﹒２元。



＊中美首段協議接近達成，惟瑞聲領跌藍籌＊



據內媒中美首階段協議非常接近達成，另外新華社亦報中美經貿磋商雙方牽頭人通電話，惟

手機設備股半日個別發展。瑞聲科技（０２０１８）插２﹒８４％，報５４﹒８元，為半日表現

最差藍籌；舜宇光學（０２３８２）踢高２﹒５５％，報１２４﹒７元，為半日表現最佳藍籌；

比亞迪電子（００２８５）挫１﹒７７％，報１４﹒４４元；富智康集團（０２０３８）揚

１﹒６４％，報１﹒２４元；通達集團（００６９８）無升跌，報０﹒６元。

中美傳出消息，半日汽車股有追捧，吉利汽車（００１７５）漲１﹒９６％，報１５﹒５８

元，為表現最好國指股；廣汽集團（０２２３８）揚０﹒５９％，報８﹒５５元；比亞迪股份（

０１２１１）升０﹒２６％，報３８﹒４５元；慶鈴汽車（０１１２２）升０﹒５３％，報１﹒

９元；華晨中國（０１１１４）則軟０﹒６％，報８﹒３２元。

中燃（００３８４）中期多賺逾１６％至４９億元，派中期息１０仙，惟中金績後維持中燃

跑輸大市評級，半日挫３﹒３１％，報３０﹒６５元，為表現最差國指股。其他燃汽股個別發展

，昆侖能源（００１３５）挫１﹒４５％，報６﹒８１元；北京燃氣藍天（０６８２８）軟０﹒

５２％，報０﹒１９３元；新奧能源（０２６８８）揚０﹒５３％，報８５﹒７元；華潤燃氣（

０１１９３）升０﹒７％，報４３﹒４元。



＊連敬涵：藥股物管股估值頗高，現高追或有風險＊



港股承接隔晚（２５日）納指及標指破頂升勢，以及受阿里巴巴首掛刺激高開１９０點報２

７１８３點，惟港股及後倒跌，二萬七關得而復失。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經

濟通通訊社》表示，港股倒跌主要受中國國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特希澤及財長姆

努欽通電話消息影響，意味雙方依然於協議細節上仍未取得共識。再者，港股未有重大利好消息

沖喜，加上市場仍憂慮本港示威活動或有後續，故稍微回吐屬正常表現。他估計港股本周或於２

６５００點至２７２００點之間上落。

阿里巴巴本日首掛，連敬涵指該股主要參考其美股方面走勢，短期未見其破頂動力，因為全

球經濟面臨下行，大眾消費意欲自然減少，其電商業務增幅或放緩，故他認為該股短期較難突破

２００元。

另外，他認為投資者短期宜持觀望狀態，不用心急入市，因現在是波動性強的「政治市」。

再者，諸如藥品股及物管股等較不受經濟大環境影響的板塊，其估值現已頗高，若盲目「高追」

或有風險。（ｋｓ，ｆｚ）

