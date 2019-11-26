【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２０億人幣，買美團建行沽瑞聲波司登

《經濟通通訊社２６日專訊》美股三大指數隔晚（２５日）均破頂，加上阿里巴巴

（０９９８８）今日首掛上市，刺激港股高開１９０點報２７１８３點，一度漲２３４點高見

２７２２７點。不過，同時亦有消息指，美國本周不會赴京進行新一輪談判，港股隨後明顯回吐

兼倒跌，午後更低見２６９２５點，最終恆指收報２６９１３點，跌７９點或０﹒２９％，失守

廿天線（２６９９６點）。

按額度計算，北水全日淨流入２０億元人民幣增逾３４％。北水淨買入最多的個股依次是美

團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依

次是瑞聲科技（０２０１８）、波司登（０３９９８）、南方能源（０１５７３）。

ＭＳＣＩ相關換馬股份，主板成交１３３０﹒４８億元增加７５﹒１％，其中港股通成交

８２﹒４億元，佔總成交６﹒１９％。



＊北水續重力吸納四大內銀股＊



美團重現北水力買行列，北水淨買入６﹒６億元。美團收報１００﹒８元，漲２﹒５４％，

重上紅底股。

另一方面，北水繼續重貨買入內銀股，當中淨買入建行最多５﹒１億元，連買兩日累計達

８億元。緊接隨後，北水淨買入工行１﹒６億元、中行１﹒４億元及農行（０１２８８）約

９２２０萬元。四大行「建工中農」股價走勢各異，分別持平報６﹒４元，升０﹒３５％收

５﹒７６元，漲０﹒３１％報３﹒２２元，以及無升跌報３﹒２３元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ６．６３

建設銀行（００９３９） ５．１０

工商銀行（０１３９８） １．６４

中國銀行（０３９８８） １．４０

農業銀行（０１２８８） ０．９２



淨沽出最多港股：

瑞聲科技（０２０１８） －１．４２

波司登 （０３９９８） －０．１０

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（ｊｔ）

