《美元走勢－羅明立》英國脫歐有望明朗化，英鎊中線或展升勢

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒２０ １０８﹒８９ １０８﹒９３

歐元╱美元 １﹒１０１７ １﹒１００６ １﹒１０１３

英鎊╱美元 １﹒２９０４ １﹒２８８８ １﹒２８９８

美元╱瑞郎 ０﹒９９７６ ０﹒９９５６ ０﹒９９６６

美元╱港元 ７﹒８２７７ ７﹒８２４０ ７﹒８２６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》有消息指，中國副總理劉鶴邀請美國貿易代表萊特希澤與財政部長姆欽，本周

四（２８日）再赴北京進行貿易談判，以圖打破僵局。不過，美國《華爾街日報》指，預計美國

談判代表本周不會到訪北京談判，原因是美方希望先得到中方保證會履行對知識產權保障、停止

強制技術轉讓以及農產品採購方面的承諾。然而投資者仍然期望中美可以達到首階段協議，市場

風險偏好上升，美元窄幅靠穩。

英國於１２月１２日舉行的大選，執政保守黨暫時仍有領先優勢。最新公布的民調顯示，保

守黨的支持度為４１％，在野工黨的支持度為３４％，約翰遜有望取得更多民意支持，並在１月

底新限期前執行其脫歐計劃。英國脫歐可逐步明朗化，將有利英鎊走強，倘若英國能夠成功有序

脫歐，英鎊中線將展開升勢，接近１﹒２８可分階段吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２７６０ １﹒２９５０ １﹒２７００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

