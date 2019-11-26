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即市新聞

26/11/2019 15:21

《美元走勢－羅明立》英國脫歐有望明朗化，英鎊中線或展升勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２０　　　１０８﹒８９　　　１０８﹒９３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１７　　　１﹒１００６　　　１﹒１０１３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９０４　　　１﹒２８８８　　　１﹒２８９８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７６　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９６６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２７７　　　７﹒８２４０　　　７﹒８２６１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》有消息指，中國副總理劉鶴邀請美國貿易代表萊特希澤與財政部長姆欽，本周
四（２８日）再赴北京進行貿易談判，以圖打破僵局。不過，美國《華爾街日報》指，預計美國
談判代表本周不會到訪北京談判，原因是美方希望先得到中方保證會履行對知識產權保障、停止
強制技術轉讓以及農產品採購方面的承諾。然而投資者仍然期望中美可以達到首階段協議，市場
風險偏好上升，美元窄幅靠穩。
　　英國於１２月１２日舉行的大選，執政保守黨暫時仍有領先優勢。最新公布的民調顯示，保
守黨的支持度為４１％，在野工黨的支持度為３４％，約翰遜有望取得更多民意支持，並在１月
底新限期前執行其脫歐計劃。英國脫歐可逐步明朗化，將有利英鎊走強，倘若英國能夠成功有序
脫歐，英鎊中線將展開升勢，接近１﹒２８可分階段吸納。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２７６０　　　１﹒２９５０　　　１﹒２７００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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