【區議會選舉】京取態料不變軟，選委會任期５年不用換人

今屆區議會選舉變天，泛民和建制派所佔總議席比例，由上屆約３比７，變成約９比１。

熟悉中方消息指，今次區議會的選舉結果，對北京、港府、建制、甚至泛民來說，都是事前

預料不到的，大家都知道建制派選情嚴峻，但估不到會如此之差。

至於北京會否調整策略？消息人士表示，中方當然會因應今次選舉做檢討，包括對未來立法

會和特首選舉的影響，但肯定不會因今次區選的結果而取態變軟。因為中方認為，今次反修例引

發的風波，是一場維護與破壞一國兩制的鬥爭，也涉及外部勢力的介入。在北京眼中，泛民奪取

區議會議席，只是第一步，下一步就是２０２０年立法會選舉，然後２０２１年選委會選舉，最

後是２０２２年的特首選舉。

對於有傳北京或重新考慮特首林鄭月娥的去留，消息人士表示，國家主席習近平本月初刻意

高調在上海接見林鄭，表明中央對她高度信任，對其工作充分肯定；習近平此舉，就是要粉碎換

人的傳言，中央的定調是經過深思熟慮，不可能在不足一個月內改變。

亦有人提及，一旦林鄭中途下台要補選，現時選委會區議會界別的１１７票，是否要改選換

人？答案是不用的，因為基本法附件一表明，選委會任期是５年。曾蔭權２００５年參加特首補

選接替董建華時，也是由原本選出董建華的選委會選出。《香港經濟日報》（ｚｚ）

