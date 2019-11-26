【美元利率】５港銀加存息，半年及一年富邦２﹒４５厘最高

美元定存息扭轉自下半年起的減息浪，昨天（２５日）東亞（０００２３）５行相繼調高不

同存期的年息。

大新（０２３５６）、交銀香港、集友及富邦昨全面加短中長息，東亞則主攻９個月期存息

。經最新一輪加息，仍以集友７天短存享１５厘膺「高息王」；但須以１０萬元人民幣的兌換資

金。如以半年及一年計，富邦齊加至２﹒４５厘為最高。《香港經濟日報》

