【本港樓市】２０上車屋苑估價３成按月跌，集中新界屋苑

放寬首置按揭帶動二手成交，部分二、三線上車屋苑受惠程度小，統計２０個上車屋苑的銀

行估價變化，近半數估價按月上升，另有３成屋苑估價不升反跌，有５個屬於新界屋苑，估價跌

幅為０﹒５％至６％之間。

其中大埔翠屏花園Ｄ座低層７室，面積僅２６２平方呎的２房單位，匯豐估價由上月的

４３０萬元，至昨日（２５日）錄得４０４萬元，一個月估價下降２６萬元，減幅達６％。

《香港經濟日報》

