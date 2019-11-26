【本港樓市】２０上車屋苑估價３成按月跌，集中新界屋苑

放寬首置按揭帶動二手成交，部分二、三線上車屋苑受惠程度小，統計２０個上車屋苑的銀
行估價變化，近半數估價按月上升，另有３成屋苑估價不升反跌，有５個屬於新界屋苑，估價跌
幅為０﹒５％至６％之間。
其中大埔翠屏花園Ｄ座低層７室，面積僅２６２平方呎的２房單位，匯豐估價由上月的
４３０萬元，至昨日（２５日）錄得４０４萬元，一個月估價下降２６萬元，減幅達６％。
《香港經濟日報》
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