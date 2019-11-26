【區議會選舉】２４立會議員聯署，促政府回應５大訴求

２４名民主派立法會議員昨（２５日）發表聯署聲明，指今次區選是變相公投，破天荒逾７
成投票率，顯示市民珍惜選舉權利，及量化了５大訴求的巨大民意。
民主派聲明指，對於在區議會選舉中贏得８成半直選議席，感到百感交集，持續近半年的反
修例運動，已有４千多人被捕、數百人面臨暴動控罪，強調現時民意在前，政府與建制派必須回
應５大訴求。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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