【阿里上市】李小加：感恩阿里回港上市，反映港市場堅韌及有未來

《經濟通通訊社２６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今日上市，港交所（００３８８）行

政總裁李小加形容，今日是好日子，因中國偉大公司之一回到香港上市，非常感恩阿里多年後能

「回家」，同時亦感恩在香港困難時候，阿里仍選擇回來，反映香港市場堅韌及有未來。他又指

，該所已做足準備，相信將有更多「浪跡天涯」的企業會跟隨阿里步伐回港「安居落戶」。



＊阿里納入港股通需與持份者及監管機構溝通＊



至於阿里巴巴何時能納入港股通，李小加稱，需與多個持份者及監管機構溝通，相信終有一

天可讓中國投資者安在家中，透過滬港通來買賣阿里股份。

對於有意見指阿里回港上市是為「救市」，他直指是過度解讀，「誰也救不了市」，市場是

交易行為，認為出現上下波動屬正常之事。而阿里是次未有按一般程序披露初步招股文件，李小

加重申，沒有秘密上市一事，因應阿里已在美國上市，相關消息屬敏感信息，只要有合理原因，

即可根據規則申請豁免披露。



＊回應曠視科技上市：不會加任何歧視進行審閱＊



問及阿里巴巴有份投資的人工智能公司曠視科技早前被美國納入「實體清單」。李小加回應

指，「實體清單」並非黑名單，只為美國按其標準所制定的名單，強調香港上市規則清晰及有嚴

肅原則性，將會按照既定標準及原則，不會加任何歧視對每間上市公司進行審閱，重申若該公司

可通過審查，即使有人反對仍可上市。（ｙｗ）

