《經濟通通訊社２６日專訊》大家樂（００３４１）公布截至今年９月３０日止中期業績，
期內純利１﹒５億元，按年跌３４﹒５％，每股基本盈利２５﹒８１仙，派中期息１９仙。
期內收入４２﹒６４億元，按年升１﹒６％，營運溢利為２﹒３５億元，按年跌
２８﹒８７％。
集團表示，香港速食餐飲及休閒餐飲業務受到市場疲弱氣氛影響，收入增長受阻。為維持
銷售和市場份額，推出更多超值套餐和促銷，令利潤率短期內受到影響。此外，包括人工成本和
租金開支在內的經營成本持續上升，導致期內利潤下跌。（ｂｉ）
26/11/2019 12:11
大家樂中期純利１﹒５億按年跌３４﹒５％，派息１９仙
《經濟通通訊社２６日專訊》大家樂（００３４１）公布截至今年９月３０日止中期業績，
期內純利１﹒５億元，按年跌３４﹒５％，每股基本盈利２５﹒８１仙，派中期息１９仙。
期內收入４２﹒６４億元，按年升１﹒６％，營運溢利為２﹒３５億元，按年跌
２８﹒８７％。
集團表示，香港速食餐飲及休閒餐飲業務受到市場疲弱氣氛影響，收入增長受阻。為維持
銷售和市場份額，推出更多超值套餐和促銷，令利潤率短期內受到影響。此外，包括人工成本和
租金開支在內的經營成本持續上升，導致期內利潤下跌。（ｂｉ）
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