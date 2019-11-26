《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，星期日（２４日）的
區議會選舉在排除萬難下順利進行，形容是一場不一樣的選舉。她指，在選舉前約十日仍然有很
多縱火和傷人事件，對能否成功舉行選舉不是百分百有信心，她感謝各方努力，包括市民在動盪
氣氛下仍踴躍投票。
她續指，在選舉前的數日社會相對平靜、安全和有序，深切期盼這不足只是為了選舉，期望
社會齊心協力，共同面對經濟困難和民生工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/11/2019 09:58
【區議會選舉】林鄭月娥：今次區議會選舉排除萬難才得以舉行
《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，星期日（２４日）的
區議會選舉在排除萬難下順利進行，形容是一場不一樣的選舉。她指，在選舉前約十日仍然有很
多縱火和傷人事件，對能否成功舉行選舉不是百分百有信心，她感謝各方努力，包括市民在動盪
氣氛下仍踴躍投票。
她續指，在選舉前的數日社會相對平靜、安全和有序，深切期盼這不足只是為了選舉，期望
社會齊心協力，共同面對經濟困難和民生工作。（ｃｗ）（ｚｚ）
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