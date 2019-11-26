【交通消息】港鐵今晚１１時３０分收車，大學站維持關閉

《經濟通通訊社２６日專訊》運輸署表示，港鐵今日各線維持服務。除機場快線外，列車服

務將於晚上１１時３０分結束。大學站維持關閉。由頭班車起，東鐵線提供紅磡至羅湖╱落馬洲

之間服務，不停大學站。

輕鐵方面，７５１Ｐ由７０６線替代；６１４Ｐ線前往兆康站方向由６１４線替代；

６１５Ｐ線前往屯門碼頭站方向由６１５線替代；７６１Ｐ及６１４線改道行駛。７５１線不經

翠湖及友愛站。

紅磡海底隧道（紅隧）設施受到破壞，維持關閉，各有關部門正全力進行搶修工作。附近路

段的臨時封閉安排如下：康莊道（來回方向）、科學館道及科學館徑暫時封閉；漆咸道南（南行

及北行）不可轉入暢運道；柯士甸道（東行）不可直入暢運道。

為便利市民出行，運輸署已協調各專營巴士和渡輪營辦商加強服務，九條原本行經紅隧的巴

士路線會轉行東區海底隧道（東隧）或西區海底隧道（西隧）。經東隧的路線有１０１Ｘ、

１０７、１０８、１１１、１１５、１１６、１１８及１８２，經西隧的路線有１１８Ｐ。

運輸署繼續安排兩條免費渡輪航線，包括來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭，以及來

回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭，服務時間為上午７時至晚上７時，繁忙時間每２０分

鐘一班。（ｃｌ）

