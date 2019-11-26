《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前，被問到會否就近月事件成
立委員會展開調查，以避免出現更多暴力時，以英語答稱，正參考其他地區的經驗，特別是英國
２０１１年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ），審視長時間出現社會動盪的成因，找出當中的社會、經濟甚至政治方
面的問題，並向政府提出建議，希望為香港提供出路。（ｃｌ）（ｚｚ）
26/11/2019 12:31
【修例風暴】林鄭月娥：考慮設獨立檢討委員會審視社會動盪成因
《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前，被問到會否就近月事件成
立委員會展開調查，以避免出現更多暴力時，以英語答稱，正參考其他地區的經驗，特別是英國
２０１１年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ
Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ），審視長時間出現社會動盪的成因，找出當中的社會、經濟甚至政治方
面的問題，並向政府提出建議，希望為香港提供出路。（ｃｌ）（ｚｚ）
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