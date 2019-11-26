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26/11/2019 13:27

【修例風暴】傳紅磡海隧最快明天恢復通車

　　《經濟通通訊社２６日專訊》多家媒體引述消息報道，封閉多日的紅磡海隧，預計最快明日
恢復通車。
　　政務司長張建宗今日下午兩時半將在政府總部舉行跨部門記者會。食物環境衞生署副署長（
環境衞生）黃淑嫻、署理消防處副處長楊恩健、運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍、
路政署副署長吳偉強及機電工程署副署長（營運服務）張遠芳亦會出席。
　　張建宗早前表示，當局正加緊進行搶修紅隧受破壞的設施，爭取在本周恢復通車，收費亭復
修需時，通車最重要考慮是安全，而並非收費。（ｃｌ）（ｚｚ）

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