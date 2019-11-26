【修例風暴】張建宗：紅隧明天清晨５時正重開

《經濟通通訊社２６日專訊》政務司長張建宗在記者會上宣布，紅磡海底隧道（紅隧）設施

完成搶修，今早確定安全，將於明天（２７日）清晨５時正恢復通車，而兩條臨時免費渡輪服務

將延至周五（２９日）晚上才會停止，作為緩衝。

他表示，政府各部門不分晝夜，自上周四傍晚開始搶修，動用超過８００人，利用１００小

時，在今早政府確定紅隧安全，因此決定重開。他強調政府在作出決定前，最重要是確保駕駛者

及乘客的安全。（ｃｌ）（ｚｚ）

