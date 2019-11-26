《經濟通通訊社２６日專訊》政務司長張建宗在記者會上宣布，紅磡海底隧道（紅隧）設施
完成搶修，今早確定安全，將於明天（２７日）清晨５時正恢復通車，而兩條臨時免費渡輪服務
將延至周五（２９日）晚上才會停止，作為緩衝。
他表示，政府各部門不分晝夜，自上周四傍晚開始搶修，動用超過８００人，利用１００小
時，在今早政府確定紅隧安全，因此決定重開。他強調政府在作出決定前，最重要是確保駕駛者
及乘客的安全。（ｃｌ）（ｚｚ）
26/11/2019 14:41
【修例風暴】張建宗：紅隧明天清晨５時正重開
《經濟通通訊社２６日專訊》政務司長張建宗在記者會上宣布，紅磡海底隧道（紅隧）設施
完成搶修，今早確定安全，將於明天（２７日）清晨５時正恢復通車，而兩條臨時免費渡輪服務
將延至周五（２９日）晚上才會停止，作為緩衝。
他表示，政府各部門不分晝夜，自上周四傍晚開始搶修，動用超過８００人，利用１００小
時，在今早政府確定紅隧安全，因此決定重開。他強調政府在作出決定前，最重要是確保駕駛者
及乘客的安全。（ｃｌ）（ｚｚ）
|FOCUS26/11/2019
【FOCUS】央媽示警經濟下行 官媒「背書」零利率?
|生財有道26/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里短期上望一成升幅
|生財有道26/11/2019
【阿里上市】譚朗蔚：阿里巴巴宜長線持有 暫上望200元大關
|生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里回港首掛 張勇：感謝香港市場改革彌補遺憾
|樓市「胡」言26/11/2019
林鄭Plan解謎：點睇家庭負債佔GDP比率 港版次按風險大嗎？
|國際動態26/11/2019
LVMH斥1264億購Tiffany 擴美市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰