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26/11/2019 14:41

【修例風暴】張建宗：紅隧明天清晨５時正重開

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政務司長張建宗在記者會上宣布，紅磡海底隧道（紅隧）設施
完成搶修，今早確定安全，將於明天（２７日）清晨５時正恢復通車，而兩條臨時免費渡輪服務
將延至周五（２９日）晚上才會停止，作為緩衝。
　　他表示，政府各部門不分晝夜，自上周四傍晚開始搶修，動用超過８００人，利用１００小
時，在今早政府確定紅隧安全，因此決定重開。他強調政府在作出決定前，最重要是確保駕駛者
及乘客的安全。（ｃｌ）（ｚｚ）

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