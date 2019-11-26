  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2019 15:04

【新股上市】辰林教育集資約６－９億元，引入５名基石投資者

　　《經濟通通訊社２６日專訊》路透旗下《ＩＦＲ》公布，江西省民辦高等教育供應商辰林教
育（０１５９３）計劃在港上市，公司擬以每股２﹒２－３﹒５２港元發售２﹒５億股，集資５
﹒８－８﹒８億港元，發售股份相當於公司擴大後已發行股本約２５％，另有１５％超額配股權
可以行使。以一手２０００股計算，入場費約７１１０﹒９４元。
　　據報，辰林教育的股份將於１２月３日截止認購，同月４日定價，１３日開始交易。公司將
於今日收市後公布招股詳情。
　　辰林教育是次集資所得將用於建設及提升校園設備、償還銀行貸款、用於收購私營教育機構
、一般企業用途及營運資金。
　　辰林教育已引入５名基石投資者合共認購２６００萬美元的股份，包括Ｎａｎｃｈａｎｇ　
Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ認購
７００萬美元、Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｒｕｉｈｕｉ　Ｃｈｕａｎｇｆｅｎｇ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｍｔ認購６９０萬美元、Ｚｈｏｎｇ　
Ｂａｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ認購６３０萬美元、Ｓｕｎｅｔ　Ｇｌｏｂａｌ認購
３８０萬美元及Ｆｅｉｆａｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ認購２００萬美元的
股份。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS26/11/2019
【FOCUS】央媽示警經濟下行 官媒「背書」零利率?
生財有道26/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里短期上望一成升幅
生財有道26/11/2019
【阿里上市】譚朗蔚：阿里巴巴宜長線持有 暫上望200元大關
生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里回港首掛 張勇：感謝香港市場改革彌補遺憾
樓市「胡」言26/11/2019
林鄭Plan解謎：點睇家庭負債佔GDP比率 港版次按風險大嗎？
國際動態26/11/2019
LVMH斥1264億購Tiffany 擴美市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金