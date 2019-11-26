【新股上市】辰林教育集資約６－９億元，引入５名基石投資者

《經濟通通訊社２６日專訊》路透旗下《ＩＦＲ》公布，江西省民辦高等教育供應商辰林教

育（０１５９３）計劃在港上市，公司擬以每股２﹒２－３﹒５２港元發售２﹒５億股，集資５

﹒８－８﹒８億港元，發售股份相當於公司擴大後已發行股本約２５％，另有１５％超額配股權

可以行使。以一手２０００股計算，入場費約７１１０﹒９４元。

據報，辰林教育的股份將於１２月３日截止認購，同月４日定價，１３日開始交易。公司將

於今日收市後公布招股詳情。

辰林教育是次集資所得將用於建設及提升校園設備、償還銀行貸款、用於收購私營教育機構

、一般企業用途及營運資金。

辰林教育已引入５名基石投資者合共認購２６００萬美元的股份，包括Ｎａｎｃｈａｎｇ

Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ認購

７００萬美元、Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｒｕｉｈｕｉ Ｃｈｕａｎｇｆｅｎｇ

Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｍｔ認購６９０萬美元、Ｚｈｏｎｇ

Ｂａｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ認購６３０萬美元、Ｓｕｎｅｔ Ｇｌｏｂａｌ認購

３８０萬美元及Ｆｅｉｆａｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ認購２００萬美元的

股份。（ｃｌ）

