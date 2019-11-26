【阿里上市】阿里首掛收升６﹒６％，分析料短期股價可升一成

《經濟通通訊社記者黃和美２６日報道》時隔７年，阿里巴巴（０９９８８）終於重返港股

，今日正式登陸港交所。作為全城矚目新股，阿里首掛股價高開６﹒２５％，最高曾見

１８９﹒５元，收市報１８７﹒６元，較招股價１７６元升６﹒５９％，以一手１００股計算，

不計手續費，每手帳面賺１１６０元。



＊阿里料膺本港史上第三大新股集資王，張勇：感謝香港市場改革彌補遺憾＊



阿里巴巴主席兼首席執行官張勇致辭時表示，今年是阿里２０周年，集團迎來重要的里程碑

，就是「回家」，回香港上市，並感謝客戶一直的支持及陪伴。他又感謝香港資本市場及港交所

（００３８８）的改革，以彌補５年前的遺憾，讓阿里能夠兌現當年的承諾，一旦條件允許，一

定會回來香港。

阿里巴巴今次以第二上市形式在港發行５億股新股，以每股１７６元定價，集資淨額約

８７５﹒５７億元；阿里公開發售部分獲２１﹒５萬人申請，合共認購約５﹒３億股，相當於超

額認購４１﹒４４倍，凍資逾９７０億元，勢成今年「凍資王」。其中「一手黨」近７萬人，中

籤率達８０％，抽５手才穩中一手。

由於公開發售反應熱烈，消息指阿里料會悉數行使１５％超額配股權，即可額外發行

７５００萬股股份，意味是次上市集資或高達１０１２億元，有望問鼎本港第三大新股集資王，

僅次於２０１０年友邦（０１２９９）和２００６年工行（０１３９８）。



＊李小加：感恩阿里能「回家」，反映香港市場有未來＊



有份出席阿里上市儀式的港交所行政總裁李小加形容，今日是好個日子，因為中國偉大公司

之一已回到香港上市，非常感恩阿里多年後能「回家」，尤其在香港困難的時候仍選擇回來，反

映香港市場堅韌及有未來；他又指，該所已做足準備，相信將有更多「浪跡天涯」的企業會跟隨

阿里步伐回港「安居落戶」。

至於阿里巴巴何時能納入港股通，李小加稱，需與多個持份者及監管機構溝通，相信終有一

天可讓中國投資者安在家中，透過滬港通來買賣阿里股份。



＊熊麗萍：阿里股價短期料升一成，未持貨者１８０元可入市＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，兩大因素將影響阿里股價走勢，包括其美股表現及

憧憬可獲納入指數成分股的消息。但需注意是，美股正處於高位，阿里巴巴短期股價或會出現回

調風險。至於能否納入港股通及恆指成分股亦言之尚早，料短期對阿里股價刺激有限。她預料，

阿里巴巴股價短期最多上升１０％，而未有貨者則不宜急於入市，建議可待其股價回落至１８０

元至１８２元水平才作考慮。

