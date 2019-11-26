  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2019 17:51

【阿里上市】阿里首掛收升６﹒６％，分析料短期股價可升一成

　　《經濟通通訊社記者黃和美２６日報道》時隔７年，阿里巴巴（０９９８８）終於重返港股
，今日正式登陸港交所。作為全城矚目新股，阿里首掛股價高開６﹒２５％，最高曾見
１８９﹒５元，收市報１８７﹒６元，較招股價１７６元升６﹒５９％，以一手１００股計算，
不計手續費，每手帳面賺１１６０元。

＊阿里料膺本港史上第三大新股集資王，張勇：感謝香港市場改革彌補遺憾＊

　　阿里巴巴主席兼首席執行官張勇致辭時表示，今年是阿里２０周年，集團迎來重要的里程碑
，就是「回家」，回香港上市，並感謝客戶一直的支持及陪伴。他又感謝香港資本市場及港交所
（００３８８）的改革，以彌補５年前的遺憾，讓阿里能夠兌現當年的承諾，一旦條件允許，一
定會回來香港。
　　阿里巴巴今次以第二上市形式在港發行５億股新股，以每股１７６元定價，集資淨額約
８７５﹒５７億元；阿里公開發售部分獲２１﹒５萬人申請，合共認購約５﹒３億股，相當於超
額認購４１﹒４４倍，凍資逾９７０億元，勢成今年「凍資王」。其中「一手黨」近７萬人，中
籤率達８０％，抽５手才穩中一手。
　　由於公開發售反應熱烈，消息指阿里料會悉數行使１５％超額配股權，即可額外發行
７５００萬股股份，意味是次上市集資或高達１０１２億元，有望問鼎本港第三大新股集資王，
僅次於２０１０年友邦（０１２９９）和２００６年工行（０１３９８）。

＊李小加：感恩阿里能「回家」，反映香港市場有未來＊

　　有份出席阿里上市儀式的港交所行政總裁李小加形容，今日是好個日子，因為中國偉大公司
之一已回到香港上市，非常感恩阿里多年後能「回家」，尤其在香港困難的時候仍選擇回來，反
映香港市場堅韌及有未來；他又指，該所已做足準備，相信將有更多「浪跡天涯」的企業會跟隨
阿里步伐回港「安居落戶」。
　　至於阿里巴巴何時能納入港股通，李小加稱，需與多個持份者及監管機構溝通，相信終有一
天可讓中國投資者安在家中，透過滬港通來買賣阿里股份。

＊熊麗萍：阿里股價短期料升一成，未持貨者１８０元可入市＊

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，兩大因素將影響阿里股價走勢，包括其美股表現及
憧憬可獲納入指數成分股的消息。但需注意是，美股正處於高位，阿里巴巴短期股價或會出現回
調風險。至於能否納入港股通及恆指成分股亦言之尚早，料短期對阿里股價刺激有限。她預料，
阿里巴巴股價短期最多上升１０％，而未有貨者則不宜急於入市，建議可待其股價回落至１８０
元至１８２元水平才作考慮。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里首掛收升6.6% 分析料短期股價可升一成
中國故事26/11/2019
主宰免稅市場 中國國旅建護城河
生財有道26/11/2019
內外兼備 敏華坐得安心
生財有道26/11/2019
化解中年危機 旺旺優化飲料組合
剖析天下26/11/2019
中國能否「保六」 還看貨幣政策
FOCUS26/11/2019
【FOCUS】央媽示警經濟下行 官媒「背書」零利率?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金