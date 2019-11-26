【本港經濟】出口貨值連跌１２個月，１０月跌幅擴大至９﹒２％

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，本港商品整體出口貨值連跌１２個月，繼９

月份錄得７﹒３％的按年跌幅後，１０月份出口貨值為３４８５億元，按年下跌９﹒２％，比市

場估計跌８﹒４％差，而且錄得２０１６年２月以來最大跌幅。

今年１０月份商品進口貨值為３７９１億元，按年下跌１１﹒５％，連跌１１個月，市場本

來估計只跌１０﹒６％。１０月份錄得有形貿易逆差３０６億元，相等於商品進口貨值的８﹒１

％。市場原本預估逆差為３３０億元。



＊今年首十月出口貨值下跌５﹒１％＊



今年首十個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌５﹒１％。同時，商品進口貨值下跌７％

。今年首十個月錄得有形貿易逆差３６７５億元，相等於商品進口貨值的１０﹒１％。

今年１０月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌６﹒４％。此地區內，輸往大部分主要目

的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌１４﹒５％）、印度（跌１０﹒７％）、越南（

跌１０﹒３％）、日本（跌１０﹒１％）、中國內地（內地）（跌７﹒３％）和馬來西亞（跌４

﹒０％）。另一方面，輸往台灣和新加坡的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升１６﹒８％和４

﹒５％。



＊今年首十月輸往美國出口跌１３﹒２％＊



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國

（跌２２﹒１％）、美國（跌２１﹒１％）和德國（跌１７﹒７％）。

今年首十個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌１４

﹒８％）、美國（跌１３﹒２％）、德國（跌７﹒８％）、內地（跌６％）、日本（跌４﹒５％

）和越南（跌３﹒８％）。然而，輸往新加坡和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升５﹒

８％和２％。



＊政府料商品出口表現短期內維持疲弱＊



政府發言人表示，受環球需求疲弱及中美貿易摩擦繼續的打擊，１０月份商品出口貨值的按

年下跌速度進一步加快。輸往許多主要市場的出口錄得明顯跌幅。展望未來，在環球經濟偏軟和

美國貿易政策帶來的不明朗因素繼續壓抑外部需求的情況下，香港的商品出口表現短期內料會維

持疲弱。政府會密切留意有關情況。（ｃｌ）

