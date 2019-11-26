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即市新聞

26/11/2019 17:10

《小傳日記》缸友百億掃阿里，二萬七關冇得企！

　　《小傳日記》隔晚（２５日）花旗國因為有好幾單併購交易「大刁」刺激嗰邊魚缸再次破頂
，加上缸友等咗好耐嘅阿里巴巴（０９９８８）終於今日喺香江魚缸掛牌，暫時抵銷咗花旗國今
個星期唔肯去北京講數嘅負面傳聞，魚缸今朝高開１９０點，之後仲一度最多彈起２３４點，高
見２７２２７點。
　　不過，缸友似乎都驚神州同花旗國唔會有談判，同埋Ｄ資金狂掃阿里巴巴，重磅藍戰士今日
都冇乜料到，佢嘅勁敵ＱＱ（００７００）唔見咗超過一巴仙；而ＡＩＡ（０１２９９）噚日勁
升近四巴仙後都要唞唞氣，搞到魚缸愈升愈少，去到下晝仲最多倒跌６７點，全日低見
２６９２５點，最終埋單蒸發咗７９點或唔夠半巴仙，報２６９１３點，守唔住廿天線
（２６９９６點）。ＭＳＣＩ基金換馬，主板成交１３３０﹒４８億銀，較噚日多咗七成半。國
貨收報１０６１７點，唔見咗１１點或唔夠半巴仙。
　　Ａ場方面，上證綜指又係升唔夠１點，報２９０７點。深成指收報９６７７點，彈起５０點
或半巴仙。兩市成交３９３６億人仔，較噚日少咗６巴仙。
　　重磅藍戰士兩邊走，大象（００００５）唔見近半巴仙，報５８﹒８銀。生發發
（００３８８）跳起半巴仙，報２４８﹒６銀。缸友掛住掃阿里都唔理ＱＱ啦，後者全日碌低
１巴仙，報３３５﹒６銀。ＡＩＡ同樣唔見１巴仙，報７９﹒３５銀。神州移動（００９４１）
跌超過半巴仙，報６１﹒５５銀。建行（００９３９）冇郁到，報６﹒４０銀。

＊阿里終敲鑼同系卻死火；炒風未退減同程績後彈＊
　
　　今年重磅新股阿里巴巴（０９９８８）首掛，前日暗盤都高開近半成，今日開市都無令缸友
失望，開報１８７銀，最高上到去１８９﹒５銀，較招股價１７６銀高出近８巴仙，最終漲近
７巴仙，報１８７﹒６銀，成交高達１３９﹒９６億銀，大嗱嗱佔主板成交接近一成一，勁！
　　其他阿里系股份就冇得搭順風車，阿里健康（００２４１）今日放榜，滑逾２巴仙，報
８﹒２４銀；阿里影業（０１０６０）聽日放榜，瀉近１巴仙，報１﹒２９銀；高鑫零售
（０６８０８）軟１巴仙，報８﹒９４銀；雲鋒金融（００３７６）跌近１巴仙，報３﹒４２銀

　　新經濟股炒風未減退，同程藝龍（００７８０）第三季多賺３﹒７２倍，急飆逾半成，報
１２﹒９４銀；美團（０３６９０）走高近３巴仙，報１００﹒８銀，終於企穩百元關；平安好
醫生（０１８３３）收市後入摩指，漲近１巴仙，報５１﹒６５銀；閱文（００７７２）撻低逾
１巴仙，報３０﹒９５銀；美圖（０１３５７）上日創新低後，今日急彈近４巴仙，報１﹒５７
銀。眾安在線（０６０６０）跌逾３巴仙，報２６﹒１５銀。

＊貿戰有排傾富智康照升，５Ｇ無消息股價無起色＊

　　神州同花旗國又再煲電話粥，睇嚟佢哋咁鍾意玩口水戰，但貿易協議仲有唔少細節未講掂數
，但手機設備佬竟然好興奮。原來富智康（０２０３８）噚日回購股份，唔怪得啦！佢起飛近半
成，報１﹒２８銀；舜宇（０２３８２）一於少理，照踼高近３巴仙，報１２５﹒１銀；丘鈦
（０１４７８）微升唔夠１巴仙，報１２銀；瑞聲（０２０１８）係表現最差「藍戰士」，插近
半成，報５３﹒６５銀；比亞迪電子（００２８５）跣低逾兩巴仙，報１４﹒３８銀。
　　５Ｇ佬近排簡直悶死人，神州同花旗國得閒又耍下花槍，又無咩Ｎｅｗｓ等５Ｇ佬
Ｈａｐｐｙ吓，佢哋就順勢落翻地面。鐵塔（００７８８）唔見１巴仙，報１﹒６４銀；中通服
（００５５２）軟１巴仙，報５﹒３銀；京信通信（０２３４２）跪低２巴仙，報１﹒８１銀；
聯通（００７６２）跣低唔夠１巴仙，報７﹒１７銀；長飛光纖（０６８６９）潛水差唔多兩巴
仙，報１２﹒９２銀。

＊蒙牛有力水股價向上推，中燃業績靚缸友把貨掟＊

　　蒙牛（０２３１９）呢期真係巴咩閉咁，之前買完袋鼠國乳企「貝拉米」，又收購袋鼠國第
二大乳企ＬＤＤ，大行里昂以及花旗都睇好呢單刁，所以今日股價重返３０蚊關口，收漲近３巴
仙，報３０﹒５５銀，係表現最勁嘅藍戰士！其他食品股方面，旺旺（００１５１）飛起逾２巴
仙，報６﹒８銀；統一（００２２０）踢高逾２巴仙，報８﹒０３銀；康師傅（００３２２）尾
市收窄無升跌，報１２﹒１銀；青啤（００１６８）回吐近２巴仙，報４８﹒８銀；潤啤
（００２９１）蒸發約３巴仙，報４３銀，係表現最差嘅國貨佬！
　　中燃（００３８４）今日派成績表，中期純利升一成六，但可能缸友乘機想套現，股價不升
反跌，中燃最後收挫近２巴仙，報３１﹒１５銀；昆侖能源（００１３５）挫逾２巴仙，報
６﹒７６銀；華潤燃氣（０１１９３）飛高逾２巴仙，報４４﹒２銀；新奧能源（０２６８８）
抽升近３巴仙，報８７﹒５銀，係表現最好嘅國貨佬，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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