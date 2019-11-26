《小傳日記》缸友百億掃阿里，二萬七關冇得企！

《小傳日記》隔晚（２５日）花旗國因為有好幾單併購交易「大刁」刺激嗰邊魚缸再次破頂

，加上缸友等咗好耐嘅阿里巴巴（０９９８８）終於今日喺香江魚缸掛牌，暫時抵銷咗花旗國今

個星期唔肯去北京講數嘅負面傳聞，魚缸今朝高開１９０點，之後仲一度最多彈起２３４點，高

見２７２２７點。

不過，缸友似乎都驚神州同花旗國唔會有談判，同埋Ｄ資金狂掃阿里巴巴，重磅藍戰士今日

都冇乜料到，佢嘅勁敵ＱＱ（００７００）唔見咗超過一巴仙；而ＡＩＡ（０１２９９）噚日勁

升近四巴仙後都要唞唞氣，搞到魚缸愈升愈少，去到下晝仲最多倒跌６７點，全日低見

２６９２５點，最終埋單蒸發咗７９點或唔夠半巴仙，報２６９１３點，守唔住廿天線

（２６９９６點）。ＭＳＣＩ基金換馬，主板成交１３３０﹒４８億銀，較噚日多咗七成半。國

貨收報１０６１７點，唔見咗１１點或唔夠半巴仙。

Ａ場方面，上證綜指又係升唔夠１點，報２９０７點。深成指收報９６７７點，彈起５０點

或半巴仙。兩市成交３９３６億人仔，較噚日少咗６巴仙。

重磅藍戰士兩邊走，大象（００００５）唔見近半巴仙，報５８﹒８銀。生發發

（００３８８）跳起半巴仙，報２４８﹒６銀。缸友掛住掃阿里都唔理ＱＱ啦，後者全日碌低

１巴仙，報３３５﹒６銀。ＡＩＡ同樣唔見１巴仙，報７９﹒３５銀。神州移動（００９４１）

跌超過半巴仙，報６１﹒５５銀。建行（００９３９）冇郁到，報６﹒４０銀。



＊阿里終敲鑼同系卻死火；炒風未退減同程績後彈＊



今年重磅新股阿里巴巴（０９９８８）首掛，前日暗盤都高開近半成，今日開市都無令缸友

失望，開報１８７銀，最高上到去１８９﹒５銀，較招股價１７６銀高出近８巴仙，最終漲近

７巴仙，報１８７﹒６銀，成交高達１３９﹒９６億銀，大嗱嗱佔主板成交接近一成一，勁！

其他阿里系股份就冇得搭順風車，阿里健康（００２４１）今日放榜，滑逾２巴仙，報

８﹒２４銀；阿里影業（０１０６０）聽日放榜，瀉近１巴仙，報１﹒２９銀；高鑫零售

（０６８０８）軟１巴仙，報８﹒９４銀；雲鋒金融（００３７６）跌近１巴仙，報３﹒４２銀

。

新經濟股炒風未減退，同程藝龍（００７８０）第三季多賺３﹒７２倍，急飆逾半成，報

１２﹒９４銀；美團（０３６９０）走高近３巴仙，報１００﹒８銀，終於企穩百元關；平安好

醫生（０１８３３）收市後入摩指，漲近１巴仙，報５１﹒６５銀；閱文（００７７２）撻低逾

１巴仙，報３０﹒９５銀；美圖（０１３５７）上日創新低後，今日急彈近４巴仙，報１﹒５７

銀。眾安在線（０６０６０）跌逾３巴仙，報２６﹒１５銀。



＊貿戰有排傾富智康照升，５Ｇ無消息股價無起色＊



神州同花旗國又再煲電話粥，睇嚟佢哋咁鍾意玩口水戰，但貿易協議仲有唔少細節未講掂數

，但手機設備佬竟然好興奮。原來富智康（０２０３８）噚日回購股份，唔怪得啦！佢起飛近半

成，報１﹒２８銀；舜宇（０２３８２）一於少理，照踼高近３巴仙，報１２５﹒１銀；丘鈦

（０１４７８）微升唔夠１巴仙，報１２銀；瑞聲（０２０１８）係表現最差「藍戰士」，插近

半成，報５３﹒６５銀；比亞迪電子（００２８５）跣低逾兩巴仙，報１４﹒３８銀。

５Ｇ佬近排簡直悶死人，神州同花旗國得閒又耍下花槍，又無咩Ｎｅｗｓ等５Ｇ佬

Ｈａｐｐｙ吓，佢哋就順勢落翻地面。鐵塔（００７８８）唔見１巴仙，報１﹒６４銀；中通服

（００５５２）軟１巴仙，報５﹒３銀；京信通信（０２３４２）跪低２巴仙，報１﹒８１銀；

聯通（００７６２）跣低唔夠１巴仙，報７﹒１７銀；長飛光纖（０６８６９）潛水差唔多兩巴

仙，報１２﹒９２銀。



＊蒙牛有力水股價向上推，中燃業績靚缸友把貨掟＊



蒙牛（０２３１９）呢期真係巴咩閉咁，之前買完袋鼠國乳企「貝拉米」，又收購袋鼠國第

二大乳企ＬＤＤ，大行里昂以及花旗都睇好呢單刁，所以今日股價重返３０蚊關口，收漲近３巴

仙，報３０﹒５５銀，係表現最勁嘅藍戰士！其他食品股方面，旺旺（００１５１）飛起逾２巴

仙，報６﹒８銀；統一（００２２０）踢高逾２巴仙，報８﹒０３銀；康師傅（００３２２）尾

市收窄無升跌，報１２﹒１銀；青啤（００１６８）回吐近２巴仙，報４８﹒８銀；潤啤

（００２９１）蒸發約３巴仙，報４３銀，係表現最差嘅國貨佬！

中燃（００３８４）今日派成績表，中期純利升一成六，但可能缸友乘機想套現，股價不升

反跌，中燃最後收挫近２巴仙，報３１﹒１５銀；昆侖能源（００１３５）挫逾２巴仙，報

６﹒７６銀；華潤燃氣（０１１９３）飛高逾２巴仙，報４４﹒２銀；新奧能源（０２６８８）

抽升近３巴仙，報８７﹒５銀，係表現最好嘅國貨佬，請請！



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