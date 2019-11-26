《真知灼見－溫灼培》南美貨幣急跌金價回落

《真知灼見》巴西貨幣雷亞爾兌美元昨晚（２５日）再創歷史低位，今早（２６日）於亞洲

市場報４﹒２２６８兌１美元。踏入今年初，由於巴西央行的不斷減息，減至５厘的歷史低位，

其貨幣雷亞爾匯率便一直走下波。昨晚巴西更公布１０月份流動帳赤字達７９億美元，主要是因

為出口大幅減少所致，情況令人感到憂慮。一點必須理解，巴西貨幣於１０月份已是處於當時的

歷史低位，但仍不能刺激當地出口。也是說，雷亞爾匯率必須再進一步貶值以協助當地出口。建

議投資者密切關注南美洲貨幣變化，以衡量對亞洲新興市場貨幣的影響。當中尤要留意巴西貨幣

跌對澳元帶來的壓力。始終，巴西是鐵礦石出口大國，是澳洲的直接出口競爭對手。巴西貨幣大

跌可對澳元不利。不過，如中美能於短期內達貿易協議，筆者仍看澳元有機考驗７０美仙阻力。

但往後走勢，還需看中美可達成一個多大和解協議及巴西貨幣變化。



回觀黃金，預期中美貿易快將可達成階段性協議，刺激資金離開避險工具如日圓及黃金等。

今早所見，日圓再次跌返１０９兌１美元水平。金價再嘗試考驗１４５０（美元．下同）位置，

技術上首個要留意位置是１４４０元。如破下一支持料於１４００及１３８０元。金價有否可能

跌至１３８０元，除了要觀察中美貿易可達成一個多大的和解協議之外，還需看英國大選結果。

如英國工黨勝出大選，由於意味英國將很大機會留歐，屆時相信金價就難免要作出更大的下跌調

整。假如是約翰遜勝，並能操縱英國國會，相信金價同具下跌壓力，但壓力料相對低。但如約翰

遜雖勝，但未能操縱國會。這樣，由於英國脫歐問題仍然未解，這反可有利於金價回升。所以往

後金價的變數仍大。



最後提提大家，在第三季度世界黃金協會（ＷＧＣ）公布的全球黃金供求報告中顯示，支撐

著全球第三季黃金的整體需求主要是來自投資需求。相信這大部分是避險原因。相反，於該季市

場對黃金的飾金需求卻按季大跌了１３％。正是因為過去市場對黃金出現大量需求均是來自投資

（避險）需求，當這因素一旦不存在，可想象市場對黃金的需求也會同時失去。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

