  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/11/2019 10:32

【貿易開戰】美農業部要求出口商通報對華豬胴出口量

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國農業部周一表示，要求出口商必須報告豬胴（豬屠體）和
牛胴（牛屠體）的銷售情況，規定立即生效，以便幫助官員和交易商更深入了解中國豬肉採購情
況。此前，出口商必須報告「分切肉」的銷售情況。交易員和分析人士表示，目前尚不清楚這項
規定是否包括不同類型的豬胴。
　　由於非洲豬瘟肆虐，中國今年豬肉進口增長近一倍，豬肉價格亦創紀錄高位。中國對牛肉和
雞肉的進口亦大幅攀升。近期中國豬肉採購量激增，以填補供應缺口，導致全球肉類市場大幅震
蕩。
　　美國農業部每周都會公布大宗商品出口銷售數據，這些數據可能會影響農產品期貨價格。Ａ
ｒｃｈｅｒ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ的大宗商品經紀人Ｄｅｎｎｉｓ　Ｓｍｉ
ｔｈ表示，農業部此前的數據不完整，因不清楚出口商是否必須向美國農業部通報牲畜胴體銷售
情況。Ｓｍｉｔｈ表示，這一規定非常清楚明了，將讓美方更好地了解中國有多少生豬被撲殺，
中方實際需要多少豬肉。
　　中國是世界上最大的豬肉消費國。分析人士稱，目前中國正在從萬洲國際（００２８８）和
史密斯菲爾德等企業購買美國豬胴，因中國的肉類加工企業需要整豬。美國從６月開始向中國出
口豬胴，根據美國農業部的數據，截止到９月底，總付運量達７８３９０噸，遠超過２０１７年
的６７６噸。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言26/11/2019
林鄭Plan解謎：點睇家庭負債佔GDP比率 港版次按風險大嗎？
國際動態26/11/2019
LVMH斥1264億購Tiffany 擴美市場
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】劉銳紹：若再不回應訴求 立會建制比例或降至三成
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】學者：反映選民不認同政府施政 削特首選舉操控性
生財有道25/11/2019
【區議會選舉】林鄭：將聆聽反思市民意見 葉劉稱區選被政治化
香港政情25/11/2019
【區議會選舉】胡志偉：區選顯示政府須聽民意 盼減少撞區情況
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金