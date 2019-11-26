【貿易開戰】美農業部要求出口商通報對華豬胴出口量

《經濟通通訊社２６日專訊》美國農業部周一表示，要求出口商必須報告豬胴（豬屠體）和

牛胴（牛屠體）的銷售情況，規定立即生效，以便幫助官員和交易商更深入了解中國豬肉採購情

況。此前，出口商必須報告「分切肉」的銷售情況。交易員和分析人士表示，目前尚不清楚這項

規定是否包括不同類型的豬胴。

由於非洲豬瘟肆虐，中國今年豬肉進口增長近一倍，豬肉價格亦創紀錄高位。中國對牛肉和

雞肉的進口亦大幅攀升。近期中國豬肉採購量激增，以填補供應缺口，導致全球肉類市場大幅震

蕩。

美國農業部每周都會公布大宗商品出口銷售數據，這些數據可能會影響農產品期貨價格。Ａ

ｒｃｈｅｒ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ的大宗商品經紀人Ｄｅｎｎｉｓ Ｓｍｉ

ｔｈ表示，農業部此前的數據不完整，因不清楚出口商是否必須向美國農業部通報牲畜胴體銷售

情況。Ｓｍｉｔｈ表示，這一規定非常清楚明了，將讓美方更好地了解中國有多少生豬被撲殺，

中方實際需要多少豬肉。

中國是世界上最大的豬肉消費國。分析人士稱，目前中國正在從萬洲國際（００２８８）和

史密斯菲爾德等企業購買美國豬胴，因中國的肉類加工企業需要整豬。美國從６月開始向中國出

口豬胴，根據美國農業部的數據，截止到９月底，總付運量達７８３９０噸，遠超過２０１７年

的６７６噸。（ｃａ）

