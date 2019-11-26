《ＥＴＦ導航－陸頴詩》全球負孳息率債券增，對投資者有何啟示？

《ＥＴＦ導航》自今年美國宣布減息後，全球多個央行亦相繼續調低政策利率以抵禦經濟放

緩，令大量政府債券呈現負孳息率。全球負孳息率債券規模激增，引起不少以美元為基礎貨幣之

投資者的憂慮。領航認為，考慮到貨幣對沖及其在全球多元化固定收益投資組合所發揮的作用，

有關憂慮並不反映實際情況。



＊透過貨幣風險對沖，降低全球固定收益的風險水平＊



全球多個國家出現負孳息率債券，其總值於２０１９年創新高。如投資者在持有債券至到期

日時所獲得的收益低於初始投資價值，這樣的概念似乎與金融理論背道而馳。然而，有關情況自

２０１４年８月起已開始發生，並在兩方面加劇：投資者願意以負利率借貸的年期；和未償付的

負孳息率債券金額。

如果以美元為基礎貨幣的投資者只著重於名義收益率，他們可能會忽略了外匯風險。這是投

資於國際資產市場的一項重要元素。

不同地區貨幣的歷史波幅遠高於其本地固定收益市場的波幅。例如，日圓的波幅較以當地貨

幣計算的日本固定收益市場高出約六倍。因此，未對沖貨幣國際固定收益市場的波幅，比以當地

貨幣計算的同類型固定收益指數更大。

固定收益受到不少投資者的青睞，因為其波動性較低，與股票的相關性亦不大，將其加入至

投資組合內，能有助分散投資。為國際固定收益作貨幣風險對沖，可保障其與當地市場固定收益

回報的波動性保持一致。



＊不應透過對沖貨幣來期望賺取長期回報＊



為更能反映預期收益的真實表現，領航考慮到國際市場收益率及對沖貨幣回報等因素，去計

算以美元為基礎貨幣的投資者經貨幣對沖調整後的收益。我們亦運用相同的方式研究那些債券呈

負孳息率的相關貨幣，結果發現透過貨幣回報對沖，短期國際市場債券的收益率與美國債券的收

益率相當接近。當較長期的固定收益證券的外匯風險獲對沖至到期日時，亦得出類似的結果。

當投資組合的年期超出對沖計劃的期限時，由於各個市場相對於投資者當地市場的孳息率曲

線結構有所不同，在投資組合層面上進行對沖的短期和中期影響亦會不一樣。在不同的時間，鑑

於孳息率曲線的差異，來自於對沖貨幣的回報可正可負。不過，理論上有關收益或虧損應被貨幣

的相應變動所抵銷，因此對投資者來說，總回報長遠而言料無太大分別。

總括而言，對沖貨幣有助維持國際固定收益所涉及的風險，同時可減低投資組合的波幅。然

而，長遠來說，投資者不應期望透過對沖來賺取額外回報。相對於其當地市場，投資者只能在承

擔額外信貸風險的前提下期望獲得額外回報。如其他因素維持不變，對於以美元為基礎貨幣的投

資者而言，已對沖貨幣的國際固定收益有機會讓投資組合更趨多元化，分散投資風險，長遠可望

維持相若的預期回報。《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

