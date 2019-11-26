《與聯共策－鄒建雄》現在或正是採取啞鈴策略的好時機

《與聯共策》隨著經濟周期進入後半段，投資者會發現平衡收益與風險並非易事。在全球市

場波動性日益顯著之際，我們認為，一個能夠兼顧風險與收益的策略，或正是投資者現時所需。

動態啞鈴策略，布局高收益公司債券及其他企業債券資產的同時，配置高質素政府債券，或可成

為助力投資者兼顧創造收益並控制下行風險的理想策略。

其實啞鈴策略在市場周期的任何一階段都能發揮作用，這主要是因為高收益公司債券等企業

債券資產與高質素政府債券的收益來源通常呈負相關，即一方表現疲弱時，另一方通常表現理想

。投資者可隨著估值及市場條件變化適時調整配置。但我們認為就目前充滿不確定性的市場環境

而言，尤其適合採用該策略，特別是對於想要抑制下行風險，卻不願犧牲過多收益的投資者。

原因在於，首先現時多數企業債券資產都很昂貴，大幅配置企業債券的投資者並未因承擔信

貸風險而獲得相應補償收益。以美國高收益債券市場為例，今年前九個月的平均孳息率息差（即

高於政府債券孳息率的部分）為３﹒９４％，遠低於５﹒４６％的長期平均水準（可追溯至

１９９４年１月１日）。這對於在利率上升時期縮短存續期及大幅配置企業債券的投資者而言，

值得關注。

此外，美國孳息率曲線趨於平坦是另一個重要訊號，這通常出現於當長期孳息率較短期及中

期孳息率低時。此時，高質素證券的回報率往往較高，部分債市中風險偏高資產的回報率則偏低

。透過啞鈴策略，可在孳息率曲線趨平時重新平衡投資組合，轉向於高質素、對利率敏感的證券

，並減少於信貸市場中高風險領域的布局，此舉可令投資組合更具流動性。倘若信貸市場出現拋

售，投資者亦可賣出表現出色的美國國債及其他流動性較高的資產，以更具吸引力的價格轉投高

風險資產。

目前我們正處於一個低收益、高波動時代，面對如貿易緊張局勢及貨幣政策有效性等問題帶

來的地緣政治風險，投資者的憂慮情緒已蔓延至全球。在此背景下，投資者更應審慎布局，以靈

活多元動態的投資策略於不同資產領域中尋求為投資組合提供良好回報潛力及下行保護的機遇。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

