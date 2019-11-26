《匯海澤言－葉澤恆》中美將達成首階段貿易協議，日圓或略轉弱

《匯海澤言》中美雙方接近達成貿易協議，而中國官方媒體亦引述接近貿易談判的社科院專

家表示，兩國的確接近達成首階段的貿易協議，而且內容有大致的共識，雙方亦同意簽署協議後

取消關稅，但取消多少和哪些關稅，就存在分歧。美國媒體較早前指，美國官員將不會應中國的

邀請，本星期到北京進行面對面談判，因為想中央先更明確的承諾，會執行加強保護知識產權及

購買農產品的計劃。美國農業部數據顯示，上星期有大約１３５萬噸大豆付運往中國，是兩年來

最多。另外，消息指中美兩國官員預期不會在短期內達成第二階段的貿易協議。中國官員希望待

美國明年１１月進行大選後，再與美國商討第二階段的貿易協議，主要是看特朗普能否連任。

預料兩國可能達成第一階段的貿易協議，而貿易協議的範圍並不大，主要是看到雙方在商討

所需的時間上很長，故預料不會涉及太多範圍。但對於第二階段的貿易協議，由於開始涉及保護

知識產權及國企補貼等較敏感的議題，預料雙方可能需要更長的時間作商討。因此，雙方可能待

明年美國大選後，才展開會談。預料離岸美元兌人民幣將在７﹒００至７﹒０６之間上落。



＊有歐洲央行官員表示，量寬可降低借貸成本＊



歐洲央行有官員表示，量化寬鬆（ＱＥ）將有助降低借貸成本。央行首席經濟學家連恩在英

國發表演說時表示，央行內部估計購買債券的計劃，將令德國、法國、意大利和西班牙歐元區四

大經濟體，十年國會息率將降低一厘，令反映長短債息差的息率曲線沒有那麼平坦。如果通脹前

景惡化，會調整貨幣政策應付，並強調央行會長時間留在債市。他的言論反映央行認同需要持續

令債息留在一個較低的環境，以刺激歐洲經濟增長。因此，預期歐洲央行將會留在債市一段頗長

的時間。預料歐元兌美元短期在１﹒０９５０至１﹒１１之間上落。



＊日本上調消費稅對經濟的影響逐步浮現，料日圓略轉弱＊



日本政府於１０月份上調消費稅後，當地經濟增長的放緩情況似乎會持續一段時間。例如，

１０月份汽車銷售按年急跌２６﹒４％，而製造業及綜合ＰＭＩ指數仍在５０以下，反映經濟可

能出現收縮。投資者目前關注央行會否推出寬鬆貨幣政策，以刺激經濟增長。另外，中美似乎快

將達成首階段貿易協議，與及英國保守黨可能在選舉中獲勝，有利國會通過脫歐協議，亦令日圓

可能轉弱。預料美元兌日圓首個目標在１０９﹒５０，而下個目標在１１０水平。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

