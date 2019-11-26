《宏策俊見－陳俊業》迎接減息周期下的債券投資攻略〈九〉

《宏策俊見》我們在早前的文章中討論了用按揭作為套息策略的實戰操作，當中包括怎樣對

按揭貸款作出分配，又討論了實際操作上買入哪些直債和債基，入場費用是多少，具體收息情況

是怎樣以及最後如何計算出實際被動收入金額等等，讓大家有了進行實戰的準備。今次將會和各

位探討債券市場配置策略、展望與市場走勢捕捉技巧。



＊債券世界有很多不同種類＊



若果要在債券市場中進行投資，相信有經驗的人士都會知到債券世界也有分為不同的種類，

即使是直債也好、債基也好。簡單來說，比較大路的分法是分為高評級債以及高收益債，這主要

是把債券分為公司信譽較佳和較為不佳的分開。除此以外，債券類別也會以政府債或公司債等的

方式劃分，如是者，再仔細一點又可以劃分為高評級債公司債等等多個類別。然後再以地區劃分

，例如是美國高評級債公司債等，可想而之，債券其實也可以分為很多子類別的。



＊美國高收益債長期表現較佳＊



今次比較的是兩個較為受市場觀迎的類別，分別是美國高評級債及美國高收益債。以今年來

說，美國高評級債的表現十分好，由年初至１０月底，彭博巴克萊美國高評級債券指數（以下債

券指數均為彭博巴克萊債券指數）升幅接近１４％，而美國高收益債指數則僅為約１２％。但若

果我們回顧過去２０年的表現，我們便能發現美國高收益債的長期表現是較佳。截至今年１０月

底計，美國高收益債指數在過去２０年累計升２９７％，折合年率化為每年７﹒１４％；而美國

高評級債指數則為累升２２１％，即年率化為６﹒０１％。其實兩個債券類別的長期表現也不差

，只是長期來說美國高收益債的表現較佳。



＊某些時間美國高評級債表現較佳＊



但有一點想強調的是，有部某些時間美國高評級債的表現是較高收益債為佳，那就是當美國

進行減息時。我們觀察過去兩次於美國於出現的減息周期，分別２００１年及２００７年，在這

兩段期間美國高評級債的表現都是較為優勝，相反，其餘時間大者是美國高收益債領先。你或會

問，背後是否有什麼因素影響，其實筆者認為是有的。



＊經濟環境轉差令資金流向高評級債＊



首先第一個原因是經濟環境轉差。一般美國聯儲局進行利率調整的背後也是有其原因的，例

如經濟轉差和有出現衰退可能性的情況下，當局便會有減息壓力；另一方面，若果通脹出現上升

壓力，當局則會有加息壓力等。由於發美國高收益債的企業一般相對高評級債較受經濟轉差影響

，所以當經濟真的出現轉差時，資金會傾向由高收益債流向高評級債。而與此同時，美聯儲也往

往在經濟轉差時進行減息，所以減息周期和高評級債領先便出現相關性，而這也是第一個原因解

釋為何在減息周期市場傾向選擇配置於高評級債。



＊高評級債較受惠於利率下行＊



至於第二個原因是高評級債較受惠於利率下行。一般正常情況下，市場利率會隨著聯儲局進

行減息而下行。由於高評級債的利率敏感度較高，當美聯儲減息持續減息時，高評級債將更能受

惠。



＊衰退風險仍未消除下，套息宜配置於美國高評級債＊



綜合來說，目前環球經濟增長仍在放緩當中，短期內出現經濟衰退的風險仍未消除，加上美

國聯儲局已在今年減息三次，或意味已經進入了新一輪的減息周期。若果真的如此，筆者仍會相

信美國高評級債的表現將較高收益債為佳，亦即是套息策略的債券投資部分配置於美國高評級債

將或更為理想。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

