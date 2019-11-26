貿談進度存隱憂，港股終止兩連升跌７９點收２６９１３，失廿天線

《經濟通通訊社２６日專訊》隔美股三大指數晚（２５日）均破頂，加上阿里巴巴

（０９９８８）今日首掛上市，刺激港股高開１９０點報２７１８３點，一度漲２３４點高見

２７２２７點。中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽通電話，外界對中

美貿談進度存隱憂，本地地產股及重磅股偏軟，大市隨即倒跌兼失守二萬七關，最終以全日最低

位收市報２６９１３點，跌７９點或跌０﹒２９％，國企指數報１０６１７點，跌１１點或跌

０﹒１１％。ＭＳＣＩ股指成分股改動收市後生效，基金相應換馬，港股主板成交１３３０﹒４

８億元增加７５﹒１％。

Ａ股整固，上證綜指數報２９０７點，升不足１點。深證成指報９６７７點，升５０點或升

０﹒５３％。兩市成交達３９３６﹒２７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒９４％，報３３５﹒６元，成交９９億元；友邦

（０１２９９）跌０﹒９４％，報７９﹒３５元；港交所（００３８８）跌０﹒４％，報

２４８﹒６元；匯控（００００５）跌０﹒３４％，報５８﹒８元；中移動（００９４１）軟

０﹒６５％報６１﹒５５元。



＊阿里巴巴今首掛，惟阿里系普跌＊



阿里巴巴今日首掛，收報１８７﹒６元，較招股價１７６元高出６﹒６％，成交約１４０億

元。其他阿里系股份均表現軟弱，阿里健康（００２４１）跌２﹒３７％，報８﹒２４元；阿里

影業（０１０６０）軟０﹒７７％，報１﹒２９元；海爾電器（０１１６９）走低１﹒１２％，

報２２元；高鑫零售（０６８０８）跌１％，報８﹒９４元。

ＭＳＣＩ明晟指數成分股變動，今日收市後生效，香港指數剔出４隻股份，包括希慎興業

（０００１４）、美高梅（０２２８２）、香格里拉（０００６９）及九倉集團（００００４）

，個別不跌反升。希慎收升０﹒１７％報２９﹒１元；美高梅漲０﹒１７％報１１﹒９２元；香

格里拉４﹒２２０％，報８﹒１５０元；九龍倉跌２﹒６％，報１７﹒９６元。而被剔出中國指

數的五礦資源（０１２０８）升０﹒５９％，報１﹒７１元；恆騰網絡（００１３６）漲

２﹒５６％，報０﹒１２元；四環醫藥（００４６０）升３﹒３３％，報０﹒９３元；被納入中

國指數的雅生活（０３３１９）升０﹒３６％，報２７﹒５５元；翰森製藥（０３６９２）升

０﹒３９％，報２５﹒４５元；中國聯塑（０２１２８）挫４﹒１％，報８﹒８８元。

本地地產股見普遍回吐。九置（０１９９７）跌２﹒１２％，報４３﹒８元；新世界

（０００１７）跌１﹒７１％，報１０﹒３６元；恆隆地產（００１０１）軟０﹒３７％，報

１６﹒３元；長實（０１１１３）走低２﹒３３％，報５２﹒４５元；惟信置（０００８３）逆

市揚１﹒７％，報１１﹒９４元。



＊中燃氣業績遜預期，燃氣股大多走軟＊



上日（２５日）公佈中期業績的中國燃氣（００３８４）期內收入按年跌３﹒３３％，惟燃

氣板塊走勢不一。中國燃氣軟１﹒７４％，報３１﹒１５元；華潤燃氣（０１１９３）揚

２﹒５５％報４４﹒２元；昆侖能源（００１３５）跌２﹒１７％，報６﹒７６元；北京燃氣

（０６８２８）飆５﹒１５％，報０﹒２０４元；新奧能源（０２６８８）漲２﹒６４％，報

８７﹒５元。

中美貿談仍存不確定性，惟手機設備板塊榮辱互見。瑞聲（０２０１８）為最差藍籌，挫

４﹒８８％，報５３﹒６５元；比亞迪電子（００２８５）走低２﹒１８％，報１４﹒３８元；

丘鈦科技（０１４７８）升０﹒８４％，報１２元；富智康（０２０３８）上日獲公司回購股份

，高走４﹒９２％，報１﹒２８元；舜宇光學（０２３８２）彈２﹒８８％，報１２５﹒１元。

新經濟股見資金追捧逆市普遍走強。上公布第三季業績的同程藝龍（００７８０），多賺

３﹒７倍，飆５﹒２％，報１２﹒９４元；美團（０３６９０）漲２﹒５４％，報１００﹒８元

；小米（０１８１０）升０﹒２３％，報８﹒６２元；美圖（０１３５７）走高３﹒９７％，報

１﹒５７元；平安好醫生（０１８３３）升０﹒８８％，報５１﹒６５元。（ｋｓ）

