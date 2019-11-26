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即市新聞

26/11/2019 17:33

《股金豐采－涂國彬》油價區間震盪，等待減產決定

　　《股金豐采》紐油在今年前四個月表現強勁，跟隨其他風險資產一同從低位反彈，同一時間
恐慌指數ＶＩＸ從３５的高位加速回落，１月下旬就回到２０水平下方。
　
＊油價乏力突破＊
　
　　但自５月下旬開始，紐油大幅回落，隨後整體保持在５０至６０美元區間震盪。雖然從１１
月開始，紐油升回５５至６０美元的運行區間，但始終缺乏足夠的動能做出實質性的突破。
　　需求方面，近期中美貿易談判又有樂觀的消息，或能很快簽署首階段協議。加上美國製造業
數據樂觀，投資者沒有之前那般擔心經濟前景，需求擔憂有所回落，這給油價帶來支持。
　　供應方面，有憧憬產油國能在１２月初的會議上繼續減產。如此帶動油價挑戰５８美元。
　
＊不明朗因素限制升勢＊
　
　　只是供求雙方仍存在不確定因素，令投資者不得不警惕。首先，對於貿易談判能否真的達成
協議，誰也不敢保證，隨時有變數。其次，ＯＰＥＣ＋是否會大幅減產，減產幅度如何，現在都
只是猜測，畢竟現在各方沒有展現絕對會進一步減產的強有力信號。此外，非油組國成員近期產
量不斷增加，ＩＥＡ也發報告警告明年供應量或繼續增加，給油市帶來巨大壓力。
　　不過，鑑於沙特阿美ＩＰＯ正在進行，沙特有穩定油價的動力。只是現在在沒有看到供求關
係有本質性的改善下，油價恐怕還是維持在當前區間上落，期間會對於每周的庫存數據敏感。　
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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