《鍾之日記》阿里回歸高收，換馬激活成交

《鍾之日記》１１月２６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



國務院副總理劉鶴今日上午與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，中國官媒指雙

方同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通，美方確認有關消息。《華爾街日報》此前報道

，美方代表本周不會前赴北京談判。

外界對中美貿談進度存隱憂，阿里巴巴（０９９８８）今日首掛上市，刺激港股高開１９０

點報２７１８３點，一度漲２３４點，本地地產股及重磅股偏軟，大市隨即倒跌兼失守二萬七關

，最終以全日最低位收市報２６９１３點，跌７９點或跌０﹒２９％。ＭＳＣＩ股指成分股改動

收市後生效，基金相應換馬，主板成交１３３０﹒４８億元大增７５﹒１％。



＊入摩擴容，陸股通淨流入破記錄＊



ＭＳＣＩ的Ａ股擴容第三步今日收市後正式生效，納入因子從１５％擴大至２０％，被動資

金於今日收盤前全部到位，此次是三次擴容中獲最多外資進駐的一次。外資趕在落閘前進駐，全

日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入２１４﹒２９億元人民幣，創互聯互通開通以來的最

高單日淨流入，惟對Ａ場成交量刺激不大，兩市全日成交僅３９３６億人民幣，較上日（２５日

）同時段成交大減６﹒３％。

入摩擴容效應對滬深兩市並無特別利好，滬綜指窄幅上落，全日悶升０﹒０３％，報

２９０７﹒０６點，盤中一度失守二千九關，最終幸保不失。



＊阿里首掛高近７％，成交佔主板一成＊



萬眾期待的阿里巴巴今日主板掛牌，全日表現平穩，開報１８７元已是全日低位，隨後急升

至１８９﹒５元高位後稍為向下，午後股價在１８７至１８８元之間徘徊，收報１８７﹒６元，

較招股價１７６元高出６﹒５％。若不計手續費，每手１００股，可賺１１６０元。成交額

１３９﹒９６億，佔今日主板成交１０﹒５％，亦比騰訊（００７００）不足１００億元為多。

阿里巴巴一舉成為港股市值冠軍，市場更憧憬未來納入港股通。今早上市敲鑼儀式可謂面子

十足，前特首、阿里巴巴獨立董事董建華、財政司司長陳茂波、港交所（００３８８）主席史美

倫、行政總裁李小加均有現身。惟阿里巴巴創辦人馬雲未有出席上市儀式，由執行主席張勇、副

主席蔡崇信主持敲鑼儀式。

李小加形容，今日是好日子，非常感恩阿里多年後能「回家」，同時亦感恩在香港困難時候

，阿里仍選擇回來，反映香港市場堅韌及有未來。

至於阿里巴巴何時能納入港股通，李小加稱，需與多個持份者及監管機構溝通，相信終有一

天可讓中國投資者安在家中，透過滬港通來買賣阿里股份。

阿里打新雖熾熱，但阿里系的影子股就未見受惠。阿里健康（００２４１）收挫２﹒４％，

海爾電器（０１１６９）、高鑫零售（０６８０８）均錄逾１％跌幅，雲鋒金融（００３７６）

跌０﹒９％，阿里影業（０１０６０）亦跌０﹒８％。



＊王石過口癮，萬科急解圍＊



萬科（０２２０２）昨日在無特別利好的情況下暴升５﹒２％，走勢圖中出現一支大陽燭，

找來找去，最終發現上升的最直接原因是和早已失去實權的萬科名譽主席王石有關。王石周六（

２３日）在新書分享會上透露，萬科即將公布的年報「非常好」，但在王石說出這番話前，公司

並沒有發出任何公告，王石可能因此構成提前泄露內幕消息，或遭證監部門調查。

萬科提前為監管部門打「預防針」，儘管還未收中證監關注函，仍主動通過深交所互動易平

台披露：王石卸任公司董事會主席後，未參與公司經營和治理；公司亦未向王石提供有關經營業

績的未披露或預測數據，他沒有掌握關於公司業績的內幕信息。那王石是憑甚麼對萬科年報作出

「非常好」的判斷呢？萬科解釋，王石是根據公司前三季度業績情況，再結合他自身多年的房地

產行業經驗及對萬科經營風格的了解，才作出了上述判斷。

王石多年前打響的萬科保衛戰，和「野蠻人」寶能系爭奪控股權，最終落得兩敗俱傷的下場

，王石名義上登上榮譽主席的位置，實際上是被架空，所以王石對公司業績的意見，具一定參考

作用，但不能完全作準。而且王石自己本身也是個口沒遮攔的人，他曾經發表一段「偉論」，稱

他很同情蓋茨每天要煩惱如何花掉巨額資產，指自己若沒有放棄曾經的萬科４０％股權，估計便

會和蓋茨一樣衰老。

萬科今日仍收升０﹒３％。



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