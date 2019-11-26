《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市委書記李強昨日（２５日）下午赴
上海部分宗教場所調研，看望有關宗教界代表人士，進一步推動黨中央關於宗教工作決策部署落
地落實。
李強指出，要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會
主義社會相適應，結合上海實際扎實做好各項宗教工作，團結引導廣大宗教界人士和信教群眾積
極投身改革發展實踐、維護社會和諧穩定，為創造新時代上海發展新奇跡作出新的貢獻。
26/11/2019 08:18
【駐滬專電】上海市委書記李強赴部分宗教場所調研
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市委書記李強昨日（２５日）下午赴
上海部分宗教場所調研，看望有關宗教界代表人士，進一步推動黨中央關於宗教工作決策部署落
地落實。
李強指出，要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會
主義社會相適應，結合上海實際扎實做好各項宗教工作，團結引導廣大宗教界人士和信教群眾積
極投身改革發展實踐、維護社會和諧穩定，為創造新時代上海發展新奇跡作出新的貢獻。
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