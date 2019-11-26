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26/11/2019 09:19

【駐京專電】北京文明行為記錄擬與住房保障掛勾

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》北京市十五屆人大常委會第十六次會議召
開，會議聽取審議《北京市文明行為促進條例（草案）》，《條例（草案）》明確在環境衛生、
公共秩序、交通出行等領域的基本行為準則，重點治理隨地吐痰、高空拋物、亂堆亂放等不文明
行為，並對這些行為設立了罰則。北京擬建立文明行為記錄制度，探索建立文明行為激勵回饋制
度，依據文明行為記錄，完善有關評比表彰、積分落戶加分等優惠政策。

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