【區議會選舉】新華社評論：香港在亂局之後需穿雲破霧再出發

《經濟通通訊社２６日專訊》本港因修例《逃犯條例》而引發的社會事件持續多月，２４日

舉行的區議會選舉是反修例風波後首場選舉，最終投票率高達７１﹒２％，創下歷史新高《。新

華社》發表評論文章認為，香港在前所未有的亂局之後，需要穿雲破霧再出發。

評論認為，在區議會選舉中，愛國愛港候選人的競選活動，經常受到滋擾及衝擊，多區候選

人的辦公室被人故意破壞及縱火，更有候選人遭到暴力襲擊而受傷。暴徒及幕後的反中亂港政客

通過持續製造「黑色恐怖」、「寒蟬效應」，憑藉不公平的選舉過程，收割政治利益。即使選舉

當日，仍有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾，凸顯出止暴制亂、恢復秩序仍是當前最緊迫的

任務。

評論指，選舉當日未發生大規模、惡劣暴力活動，但目前的平穩仍然是不牢固，為香港不被

暴力所吞噬，為避免香港進一步沉淪，香港社會各界需要協力盡快跨過暴力和混亂的泥淖，盡快

回到法治和理性的軌道上重新出發。

評論亦表示，香港歷經５個多月的風波，盡管滿目瘡痍，但香港的優勢和條件仍令人對明天

保有信心。香港是全世界最自由經濟體之一，國際金融中心的地位沒有受到根本衝擊，國際創科

中心的建設正在有序推進，香港科研和專業人才的水平和規模也有口皆碑。更重要的是香港背後

是祖國，在「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的新時代重要機遇下，香港可充分發揮自身所長，

在服務國家的同時獲得自身充分發展。（ａｃ）

