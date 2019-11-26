【Ａ股外援】陸股通淨流入規模暫已接近１３０億元

《經濟通通訊社２６日專訊》ＭＳＣＩ的Ａ股擴容第三步今日收市後正式生效，納入因子從
１５％擴大至２０％，被動資金於今日收盤前全部到位，市場預計本次擴容將為Ａ股帶來４３０
億元（人民幣．下同）的被動增量資金。
外資一如市場預期在收市前集中湧入，外資目前通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨買入
規模已接近１３０億元Ａ股，暫見１２９﹒６３億元。（ａｃ）
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