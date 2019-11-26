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26/11/2019 08:30

【貿易開戰】據報美國本周拒赴京談判，首輪貿易協議達成再添波折

　　《經濟通通訊社２６日專訊》早前有報道指，中國已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行
新一輪面對面談判，希望會談能在本周四美國感恩節假期之前舉行。
　　但《華爾街日報》最新報道，預計美方代表本周不會前赴北京談判。原因是美方希望先得到
中方更明確的保證，即是中國履行在其保護知識產權、停止強迫技術轉移，以及採購美國農產品
的承諾。
　　中國外交部回應中美經貿問題時指，中美雙方一直保持著密切溝通，希望雙方能夠在平等和
相互尊重的基礎上，找到雙方都能接受的解決辦法。（ｅｙ）

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