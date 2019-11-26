《經濟通通訊社２６日專訊》早前有報道指，中國已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行
新一輪面對面談判，希望會談能在本周四美國感恩節假期之前舉行。
但《華爾街日報》最新報道，預計美方代表本周不會前赴北京談判。原因是美方希望先得到
中方更明確的保證，即是中國履行在其保護知識產權、停止強迫技術轉移，以及採購美國農產品
的承諾。
中國外交部回應中美經貿問題時指，中美雙方一直保持著密切溝通，希望雙方能夠在平等和
相互尊重的基礎上，找到雙方都能接受的解決辦法。（ｅｙ）
26/11/2019 08:30
【貿易開戰】據報美國本周拒赴京談判，首輪貿易協議達成再添波折
《經濟通通訊社２６日專訊》早前有報道指，中國已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行
新一輪面對面談判，希望會談能在本周四美國感恩節假期之前舉行。
但《華爾街日報》最新報道，預計美方代表本周不會前赴北京談判。原因是美方希望先得到
中方更明確的保證，即是中國履行在其保護知識產權、停止強迫技術轉移，以及採購美國農產品
的承諾。
中國外交部回應中美經貿問題時指，中美雙方一直保持著密切溝通，希望雙方能夠在平等和
相互尊重的基礎上，找到雙方都能接受的解決辦法。（ｅｙ）
|國際動態26/11/2019
LVMH斥1264億購Tiffany 擴美市場
|香港政情25/11/2019
【區議會選舉】劉銳紹：若再不回應訴求 立會建制比例或降至三成
|香港政情25/11/2019
【區議會選舉】學者：反映選民不認同政府施政 削特首選舉操控性
|生財有道25/11/2019
【區議會選舉】林鄭：將聆聽反思市民意見 葉劉稱區選被政治化
|香港政情25/11/2019
【區議會選舉】胡志偉：區選顯示政府須聽民意 盼減少撞區情況
|FOCUS25/11/2019
【FOCUS】區選「期中考」政府弊到貼地 骨牌效應或剛開始
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰