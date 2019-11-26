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26/11/2019 08:42

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：將就明年進一步納入Ａ股展開全面諮詢

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＭＳＣＩ的Ａ股擴容第三步將在今日收市後正式生效，納入因
子從１５％擴大至２０％，被動資金將在１１月２６日收盤前全部到位，市場預計本次擴容將為
Ａ股帶來約４３０億元人民幣的被動增量資金，今日收市前或將再度出現外資集中湧入的情況。
　　ＭＳＣＩ方面對記者表示，研究團隊將收集市場反饋並擇時就明年是否進一步納入Ａ股展開
全面諮詢。
　　不過美國共和黨參議院議員魯比奧，月前建議限制美國退休基金不應再投資中資企業，更有
傳美國政府亦有意提出類似限制，恐影響ＭＳＣＩ的納入Ａ股進程。（ｅｙ）

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