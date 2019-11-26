【修例風暴】路透：中國政府擬撤王志民，在深設危機中心指揮局勢

《經濟通通訊社２６日專訊》香港反修例運動持續了五個半月，政治動盪無日無之，區議會

選舉成為了香港市民對港府及中國政府信任度的「中期大考」，結果在極高投票率下，建制派選

情兵敗如山倒，民主派議員「佔領」了除離島區外的其他１７區的區議會，不但反映市民對示威

者暴力的包容，亦反映了北京對香港形勢的嚴重錯判。

據《路透社》獨家報道，兩名消息人士指出，由於中聯辦對香港危機的處理不力，北京正考

慮撤換中聯辦主任王志民。報道又引述一名中國官員指，中聯辦一直在與本港富豪階層以及「內

地精英」交往，脫離民眾，這個情況必須改變。有消息人士更指出，國務院副總理韓正授權林鄭

月娥可直接撥打其辦公室熱線溝通，不再需要經過中聯辦。



＊消息：６１２後林鄭提中止修例，獲韓正首肯＊



報道又揭露，由中聯辦持有、位於深圳南山區的紫荊山莊，成為了五個半月以來內地指揮處

理香港困局的「危機處理中心」，內地高官在這裡制定策略和向港府發出指示，國家主席習近平

每日都從紫荊山莊收取書面簡報。

消息又指北京當局一直在召集香港各界人士在山莊內開會，包括林鄭月娥、香港警務署高層

、商界領袖及建制派人士，有一名接近中國官員的深圳商人表示，山莊內「擠滿了人」。

報道又指，韓正及港澳辦主任張曉明一直在通過紫荊山莊，和港府進行更緊密合作，張曉明

更是山莊的「常客」。消息稱韓正在反修例運動演變成「６１２衝突」的翌日，在山莊內召集林

鄭月娥開會，林鄭當時提出中止《逃犯修例》修訂案，韓在與北京其他領導人交談後表示同意，

林鄭隨後於２日後宣布「暫緩」該法案。

至於北京對反修例運動處理的態度方面，消息指內地高官不想屈服於示威者的要求，但又不

希望造成「血腥鎮壓」，損害香港作為國際商業中心的地位。（ｅｙ）（ｚｚ）

