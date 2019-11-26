【ＦＯＣＵＳ】央媽示警經濟下行，官媒「背書」零利率？

【ＦＯＣＵＳ】央媽周一（２５日）發布一年一度的《金融穩定報告》，直認「國內經濟下

行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除」；更首次「交底」指，５８６家中小銀行業

金融機構存「高風險」，將續及時精準拆彈。

時值內地ＧＤＰ增速跌至有記錄以來最低，面臨不良債務堆積、人口老齡化、房地產泡沫三

座大山，報告提及的「平衡好穩增長和防風險關係」，愈來愈顯棘手艱難。就在周日

（２４日），官媒《環球時報》英文版發布位於北京的私人智庫文章，題目為「Ｃｈｉｎａ ｎ

ｅｅｄｓ ｔｏ ｐｒｅｐａｒｅ ｆｏｒ ｚｅｒｏ ｉｎｔｅｒｅｓｔ

ｒａｔｅｓ」，時機耐人尋味。



＊加強實時監測股、債、匯＊



２０１９年度《金融穩定報告》長達１５５頁，於多個方面向市場示警。其中包括：國內經

濟下行壓力有所加大，潛在風險隱患短時間內難以消除；個別金融控股集團、農村金融機構風險

可能暴露，５８６家中小銀行業金融機構存「高風險」；金融市場之間的風險交叉傳染可能性加

大等。

對此，報告稱，明年將重點推動國有企業去槓桿，防止居民槓桿率過快上升；堅決遏制地方

政府隱性債務增量；著力化解地方中小金融機構風險；加強對股市、債市、匯市的實時監測，阻

斷跨市場、跨區域、跨境風險傳染，防範金融市場異常波動和共振。

值得留意的是，報告提及「房地產市場風險可能在某些區域顯現」，似正愈滾愈大。最新標

誌性事件，當屬位於武漢的摩天大樓「綠地中心（設計高度４７５米）」因投資方未能支付一大

筆工程款而停工。此外，今年以來宣告破產的開發商數量已達４４６家，相當於日均

１﹒５家，刷新歷史紀錄。



＊５８６金融機構存高風險＊



地產商現金流承壓，勢殃及一眾熱衷房地產貸款的地方中小金融機構的壞帳率，此正是央媽

繼早前罕有接管包商銀行後，未來再如何穩妥化解多達５８６家高風險中小金融機構局部性、結

構性流動性風險的挑戰所在。

要避免擠兌和違約風險，離不開量與價兩個工具。所謂量，即是維持市場有足夠的流動性和

騰挪空間；所謂價，則是降低利息成本。不過，央媽年底前將面臨高逾２﹒５萬億中期借貸便利

（ＭＬＦ）、逆回購、同業存單等到期，而同業存單利率近期已偷步逼近年內高位。

繼摩通上周指，中國現有債務負擔已超過融資需求，可能迫使央媽大幅下調利率，並步「零

利率」國家後塵；官媒《環球時報》英文版周日亦發布題為「Ｃｈｉｎａ ｎｅｅｄｓ ｔｏ

ｐｒｅｐａｒｅ ｆｏｒ ｚｅｒｏ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｒａｔｅｓ（中國需為零利率做準備

）」的私人智庫文章，時機更耐人尋味。

內地經濟的下行壓力到底有多大？逆周期調節的強化又可以去到多盡？《金融穩定報告》顯

示，兩者都不可低估。

