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即市新聞

26/11/2019 17:23

《匯市縱橫－蕭啟洪》交易的藝術

　　《匯市縱橫》筆者早前去日本旅行，參觀了江戶時代藩將駐紮的住所，內裏線條簡潔，比例
均稱，讓人感覺舒適平靜，住所雖然以鍍金作為主色調，但效果恰到好處，沒有過於璀璨庸俗之
感。這類建築風格讓筆者想起《潛行空間》內，渡邊謙在一日式建築首次遇見李安納度的場面。
　　《潛行空間》內提到，強逼一個人忘記一件事，只會令別人加強對事情的記憶；而要令人對
一件事有極強或執著的信念，必須令這個人認為該概念是自己由心而發，然後再隨著不同的事件
發酵萌芽。
　
　　巧妙地利用這種概念的表表者，其中一個必然是談判大師特朗普，在其的著作《交易的藝術
》一書中，他表示做一單交易之前，必須令受眾有危機感，簡單而言便是小事化大，及強調該事
件的重要性；否則完成了一項交易後，受眾感受不到箇中奧妙，交易的成果會大幅削弱。情況如
同一般人很容易認同及贊賞一個救火消防員的工作，卻未必理解一位教育公眾防火意識的消防員
所付出的努力。
　
　　在中美貿易談判中，於特朗普角度上已經差不多達到收成時期，始終他的交易重點是會得到
多少收獲，如果在時間上，當然在明年大選前能有收獲便最為理想，藉以乘勢進行選舉工程，並
最大化交易效果。因此，最近傳聞中出現關於談判的枝微末節，筆者認為只是討價還價，估計時
候一到，交易將會實現。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１４８７買入黃金兌美元已成交，目標１５３５，止蝕１４４０。
　
歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕
１﹒１２５０。
　
加元：本周建議候高於１﹒３３３０沽出美元兌加元，目標１﹒３１５０，止蝕１﹒３４６０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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