《經濟通通訊社２６日專訊》華夏動漫（０１５６６）發盈警，預期截至９月３０日止中期
盈利將較去年同期盈利約５５３９萬元減少５５﹒１％，即約２４８７萬元。
盈利下跌主因貿易業務收入預期將減少５６﹒７％，受累於２名主要客戶於期內下達的採購
訂單減少；主題樂園收入減少３１﹒６％，受累期內沒有確認的加盟費，加上來自多媒體動漫娛
樂業務的無形資產許可收入減少５４﹒１％，但期內出售無形資產獲約７０５０萬元收益抵銷部
分影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
26/11/2019 08:11
【企業盈警】華夏動漫（０１５６６）料中期盈利減５５％
《經濟通通訊社２６日專訊》華夏動漫（０１５６６）發盈警，預期截至９月３０日止中期
盈利將較去年同期盈利約５５３９萬元減少５５﹒１％，即約２４８７萬元。
盈利下跌主因貿易業務收入預期將減少５６﹒７％，受累於２名主要客戶於期內下達的採購
訂單減少；主題樂園收入減少３１﹒６％，受累期內沒有確認的加盟費，加上來自多媒體動漫娛
樂業務的無形資產許可收入減少５４﹒１％，但期內出售無形資產獲約７０５０萬元收益抵銷部
分影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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