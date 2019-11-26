【企業盈警】華夏動漫（０１５６６）料中期盈利減５５％

《經濟通通訊社２６日專訊》華夏動漫（０１５６６）發盈警，預期截至９月３０日止中期

盈利將較去年同期盈利約５５３９萬元減少５５﹒１％，即約２４８７萬元。

盈利下跌主因貿易業務收入預期將減少５６﹒７％，受累於２名主要客戶於期內下達的採購

訂單減少；主題樂園收入減少３１﹒６％，受累期內沒有確認的加盟費，加上來自多媒體動漫娛

樂業務的無形資產許可收入減少５４﹒１％，但期內出售無形資產獲約７０５０萬元收益抵銷部

分影響。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

