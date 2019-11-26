《日入而息》阿里首掛升６﹒６％，本港出口貨值連跌１２個月

《今天重點》﹡阿里（０９９８８）張勇稱回港上市是回家，感謝香港市場改革彌補遺憾；

李小加稱感恩阿里回港上市，反映港市場堅韌及有未來；阿里首掛收升

６﹒６％，分析料短期股價可升一成；譚朗蔚指阿里巴巴宜長線持有，暫上

望２００元大關

﹡本港出口貨值連跌１２個月，１０月跌幅擴大至９﹒２％

﹡林鄭月娥稱考慮設獨立檢討委員會審視社會動盪成因；沒有就區選結果收到

中央要求問責的指示；林鄭冀獨立檢討委員會早日啟動工作，將對事不對人

﹡路透表示中國政府擬撤王志民，在深設危機中心指揮局勢；路透社報道指中

央擬撤換王志民，駐港公署提嚴正交涉

﹡紅隧所有收費通道明早同步開放，但未能用信用卡付款



《即日市況》﹡貿談進度存隱憂，港股終止兩連升跌７９點收２６９１３，失廿天線



《深滬股市》﹡摩指擴容落實外資流入破紀錄，惟滬指微升０﹒０３％



《美元匯價》﹡英國脫歐有望明朗化，英鎊中線或展升勢；歐元最新報１﹒１０１６╱

１９，日圓最新報１０８﹒９５╱９７



《公司業績》﹡大家樂（００３４１）中期純利１﹒５億元，按年跌３４﹒５％，派息１９

仙；香港分類業績按年跌２１％，毛利率降至１１﹒７％

﹡美亨實業（０１８９７）中期純利２０５７萬元，升４﹒６５倍，派息

１﹒２仙

﹡雅各臣（０２６３３）中期多賺逾３０％，派中期息６﹒３２港仙

﹡ＩＤＧ能源投資（００６５０）中期純利大跌逾９４％，不派息

﹡維珍妮（０２１９９）中期純利按年升５﹒８％，派中期息３﹒８仙

﹡遠東酒店實業（０００３７）中期虧損擴大至１２４１﹒６萬，不派中期息

﹡創毅控股（０３９９２）中期純利按年升９２﹒８％，不派息



《公司資訊》﹡內媒表示農夫山泉負責人稱未有上市計劃

﹡辰林教育（０１５９３）明起招股，入場費７１１１元；辰林教育集資約

６－９億元，引入５名基石投資者；辰林教育料明年學生人數增，江西省教

育業發展空間大

﹡啟明醫療器械擬上市籌資最多２６億，引入５名基投

﹡李小加稱感恩阿里回港上市，反映港市場堅韌及有未來

﹡阿里（０９９８８）張勇稱回港上市是回家，感謝香港市場改革彌補遺憾

﹡中國優通（０６１６８）中國移動通信河北公司再被判令支付２５４萬元人

民幣

﹡百濟神州（０６１６０）發布治療胃食管結合部腺癌藥臨床數據

﹡嘉華國際（００１７３）旗下啟德嘉？匯明或公布價單，冀兩周內推售

﹡和黃醫藥表示創新腫瘤藥索凡替尼獲ＦＤＡ孤兒藥資格認定

﹡河北建設（０１７２７）澄清ＰＰＰ項目運行平穩，與中明置業股權置換具

協同作用

﹡泛亞國際（０６１２８）發行１﹒５億元債券，年息６％

﹡英皇國際（００１６３）有向受示威活動影響租戶提供短期租金減免措施

﹡國家聯合資源（００２５４）上市覆核聆訊押後至明年１月１５日

﹡華人置業（００１２７）認購中梁控股（０２７７２）１億美元債券；陳凱

韻（甘比）另認購５０００萬美元中梁控股票據

﹡睿見教育（０６０６８）明年將加大高收費地區投入，如東莞、佛山及貴州

﹡徽商銀行（０３６９８）擬發行１００億人幣永續債

﹡暢捷通（０１５８８）與阿里巴巴華東簽訂採購與銷售合作協議

﹡星展香港與新世界（０００１７）簽署１０億元房地產可持續發展表現掛勾

貸款



《國企紅籌》﹡招商局港口（００１４４）附屬海星獲招商局集團貸款２１﹒９億元人民幣

﹡首創環境（０３９８９）董事會主席張萌辭任

﹡中國鐵建（０１１８６）中標ＰＰＰ項目，涉３７億元人民幣

﹡光大國際（００２５７）簽署多個環保項目，總投資１９﹒９３億元人民幣



《神州民企》﹡紫金礦業（０２８９９）向香港子公司增資約１０億美元

﹡騰訊（００７００）擬採納受限制股份獎勵計劃

﹡太陽城集團（０１３８３）附屬菲律賓娛樂場項目地盤付款２億美元

﹡宏華集團（００１９６）子公司已就上實索償提出上訴



《中國要聞》﹡四川開建９３個養豬場，料新增生豬產能５６０萬頭

﹡北京１３個區分區規劃、亦莊新城規劃獲批復

﹡北京文明行為記錄擬與住房保障掛勾

﹡財政部表示對北京冬奧會和冬殘奧會實行稅收優惠政策

﹡中美今早通話，官媒稱可能討論農產品購買等問題

﹡中國１０月對美稀土磁鐵出口按月大增２１﹒７％

﹡美農業部要求出口商通報對華豬胴出口量

﹡紐約聯儲表示美企業及消費者承受上調關稅影響而非中國

﹡劉鶴與美方通話，雙方同意就首階段協議剩餘事項溝通

﹡寧德時代以６７５１萬股東方精工股票承擔業績補償

﹡郵儲行首次發行Ａ股申請獲中證監核准，明網上路演

﹡深交所與巴基斯坦交易所簽署技術輸出協議

﹡中國有贊一手５０００萬股非自動對盤，涉資２４５０萬元

﹡建行深圳按揭貸放款系統暫關閉下月恢復，申請無影響

﹡中韓日自貿協定第１６輪談判明在首爾啟動

﹡海南辦理首次進口非特殊用途化妝品備案時間減至５天

﹡國鐵董事長表示中國鐵路工程建設正面臨行業性虧損

﹡中鐵快運今年營收創歷史新高，高鐵收入增３６％

﹡國家郵政局表示來自中國的全球跨境包裹佔比達３８％

﹡富蘭克林鄧普頓表示中國市場將迎來ＥＳＧ投資東風

﹡賈躍亭再召開債權人會議，冀盡快推進重組方案

﹡摩指擴容，陸股通淨流入創新高，納入中型股升少跌多；陸股通淨流入規模

暫已接近１３０億元

﹡人行連續５天停逆回購，淨回籠１２００億元

﹡據報內地２０２０年提前批專項債額度已下達

﹡殭屍股終告死亡，「疫苗王國」長生生物明起被除牌

﹡外匯局北京外匯管理部處罰３家支付公司

﹡外電指進口禁令取消後中國採購少量美國雞肉

﹡韓正稱推動中俄投資合作高質量發展取得更多務實成果

﹡系統重要性銀行評估方法出爐，提高銀行體系穩健程度



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１１５７６﹒８２點

﹡韓國瑜質疑「共諜」影響選舉，賴清德駁不要盡信大陸



《其他消息》﹡林鄭周四訪問泰國，簽訂加強兩地經濟關係ＭＯＵ；林鄭月娥稱今次區議會

選舉排除萬難才得以舉行

﹡２４立會議員聯署，促政府回應５大訴求

﹡美官員祝賀區選和平進行，英外相歡迎林鄭承諾反思

﹡禁蒙面法涉違憲案，律政司提上訴理據

﹡紅隧所有收費通道明早同步開放，但未能用信用卡付款；紅隧明日清晨重開

，九巴新巴城巴路線恢復原有服務

﹡本港出口貨值連跌１２個月，１０月跌幅擴大至９﹒２％

﹡華裔導遊承認為中國傳遞情報，美法院明年３月宣判

﹡摩根資產管理表示旗下摩根太平洋科技基金獲批加入北上互認基金

﹡深股通額度全日用１２１億元，陸股通淨流入逾２１４億；滬股通額度全日

用逾１２２億元，陸股通淨流入額創新高

﹡浸大校長錢大康宣布明年退休，稱與近期政治環境無關

﹡李嘉誠基金會１０億元「應急錢」計劃，第三期支援旅遊及小販同業

﹡報道指富國銀行裁撤位於香港的亞太區三人信用研究團隊

﹡宏利推出全港首創門診手術免找數電子服務

﹡戶戶送數據顯示九龍東網上外賣需求升，過去一年訂單數目增逾倍

﹡全港市民本周五可免費乘搭全線電車和天星小輪兩條航線

﹡ＭＳＣＩ亞洲除日本淨總回報指數期貨合約獲准於台灣買賣



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱考慮設獨立檢討委員會審視社會動盪成因；沒有就區選結果收到

中央要求問責的指示；林鄭冀獨立檢討委員會早日啟動工作，將對事不對人

﹡張建宗稱紅隧明天清晨５時正重開

﹡理大今早派５０人進校園，冀今天完成尋找留守者工作

﹡楊潔篪稱堅決反對和強烈譴責美國會通過涉港法案

﹡路透表示中國政府擬撤王志民，在深設危機中心指揮局勢；路透社報道指中

央擬撤換王志民，駐港公署提嚴正交涉

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