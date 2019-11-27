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27/11/2019 07:46

《日出而作》中美協議或處最後階段，道指升５５點破頂，美元回落

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８１２１．６８　升　　５５．２１點╱０．２０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１４０．５０　升　　　６．８６點╱０．２２％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６４７．９３　升　　１５．４４點╱０．１８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４０３．１４　升　　　６．８５點╱０．０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２３６．４２　跌　　１０．０３點╱０．０８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９２９．６２　升　　　４．７７點╱０．０８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０９．１０，歐元兌美元１．１０２５

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