《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１２１．６８ 升 ５５．２１點╱０．２０％
標普５００ ３１４０．５０ 升 ６．８６點╱０．２２％
納斯達克 ８６４７．９３ 升 １５．４４點╱０．１８％
倫敦富時１００ ７４０３．１４ 升 ６．８５點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３６．４２ 跌 １０．０３點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２９．６２ 升 ４．７７點╱０．０８％
﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０９．１０，歐元兌美元１．１０２５
27/11/2019 07:46
《日出而作》中美協議或處最後階段，道指升５５點破頂，美元回落
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８１２１．６８ 升 ５５．２１點╱０．２０％
標普５００ ３１４０．５０ 升 ６．８６點╱０．２２％
納斯達克 ８６４７．９３ 升 １５．４４點╱０．１８％
倫敦富時１００ ７４０３．１４ 升 ６．８５點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３６．４２ 跌 １０．０３點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９２９．６２ 升 ４．７７點╱０．０８％
﹡香港時間７：３９ａｍ美元兌日圓１０９．１０，歐元兌美元１．１０２５
|國際動態27/11/2019
「黑色星期五」將至 零售電商股偷步炒上
|生財有道26/11/2019
【阿里上市】阿里首掛收升6.6% 分析料短期股價可升一成（有片）
|中國故事26/11/2019
主宰免稅市場 中國國旅建護城河
|生財有道26/11/2019
內外兼備 敏華坐得安心
|生財有道26/11/2019
化解中年危機 旺旺優化飲料組合
|剖析天下26/11/2019
中國能否「保六」 還看貨幣政策
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰