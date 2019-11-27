《凱文隨筆－凱文》彭博有錢，但是否有謀？

《凱文隨筆－凱文》前任美國紐約市市長彭博（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）周

一（２５日）宣布參選美國明年的總統選舉，他打算代表民主黨出戰，聲言只有他有能力擊敗現

任總統特朗普。



民主黨內的選民抱怨，明年大選黨內的候選人太多；兩星期前，前任麻薩諸塞州州長

Ｄｅｖａｌ Ｐａｔｒｉｃｋ才公布有意加入競逐，既諷刺又悲哀的是，他上周三（２０日）在

一間大學舉行政網演說，奈何只有２名觀眾，最後取消了演說，真沒有體育精神，好歹也完成其

演說，彰顯美國夢的神聖；事件反映阿貓阿狗都不知天高地厚，人人以為自己可以當總統，全沒

自知之明。在美國這個全球競爭最劇烈的國度，即便你是前州長，人去茶涼，要多殘酷就多殘酷

。



特朗普能當上總統，沒有一分的僥倖，只需看過他二十年前所寫過的書，就清楚明白他是精

英中的精英，在奧巴馬競選連任時，特朗普已計劃出擊，相信他當時也有勝算機會，因為奧巴馬

當時的醫療改革備受批評。但美國媒體瘋狂抹黑特朗普，環球媒體也跟隨美國媒體的口徑，別說

小報，當時連英國赫赫有名的所謂高級知識分子獨立報紙也加入指罵特朗普。站在美國民眾的立

場而言，特朗普所有的措施與指令（是否符合公義人道，或奏效則是另一回事），都是以民為本

，絕不是華盛頓政治圈子裏那堆億萬富翁精英政客們長期以來以奉行以自己利益為本的原則。



相對特朗普而言，彭博財富更豐厚，很多論者都認為這是彭博的絕對優勢，其實不然。有錢

辦事固然無往而不利，但美國選民不見得是喜歡一個更有錢的人來做總統？過去日子也有不少富

豪參選總統，都一一落敗；富人參加民主選舉，在資源分配方面具備絕對優勢，但在選民眼中，

卻是一項不折不扣的劣勢，大家心裏都暗自盤算：「又來了一個土豪」；雖然特朗普也是個有錢

人，但他的強項是無話不敢說，無人不敢得罪，這種處世態度恐怕是彭博這個童軍出身的人絕對

不認同，也無法企及的。任何當政者，若冀望做到面面俱圓，就豬八戒照鏡子，裏外不是人。



但彭博是著名的慈善家，這點可能為他爭取到一些分數；與此同時，他又是倡議管制槍械的

活躍分子，在國內各地都設立了相關組織，這可是雙面刃，因為美國人民對槍械的取向可謂兩個

極端，槍械組織絕對是舉足輕重的造王者，他們長期強調槍是不會殺人的，永遠是一堆有問題的

人用槍去殺人，他們也深信所有管制槍械的條例已足夠。槍械是美國文化，要加強管制，或杜絕

槍械，需要進行文化大革命。



彭博最令人匪夷所思的一點，是他當紐約市長時，為了應對孩童癡肥問題，他竟提出了妙想

天開的建議，禁止餐飲機構售賣３２安士的大杯汽水，當時極具爭議，可口可樂與麥當勞更聯手

駁斥其建議無助於約束孩童減肥，彭博當其時，不知是否仍有進一步的盤算（當時有一些論者表

示，若紐約市成功實施那項指令，其他州份城市也會相繼效法，然後政府又可以推出更進一步的

措施云云），否則，禁止售賣大杯汽水，難道消費者不可同時購買兩杯細杯汽水嗎？小小一項民

生措施，已令人無法理解彭博的理念，倘若真的當上總統，其匪夷所思的構思也許遠超特朗普的

千美元的美墨圍牆。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

