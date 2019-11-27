【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２７日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格

股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加

大，投資應加以留意。

中生製藥（０１１７７）上日收市後公布季度業績，派第三次中期息２仙，１２月１０日除

淨，１２月２７日派發。中生九個月盈利增長２﹒４６％，中金報告指遜預期，股價半日跌

４﹒８２％，報１０﹒６６元，創下逾兩個月最大跌幅。

時代中國（０１２３３）分拆從事物管業務的時代鄰里股份獨立上市，每２﹒６股派１股作

為特別息，將於明天（２８日）除淨。該股今日早市跌０﹒７４％，報１６﹒１２元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２ －

獲派一股時代鄰里股份

寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －

商業管理股份

中國汽車內飾（００４８）五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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