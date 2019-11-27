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即市新聞

27/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
　　中生製藥（０１１７７）上日收市後公布季度業績，派第三次中期息２仙，１２月１０日除
淨，１２月２７日派發。中生九個月盈利增長２﹒４６％，中金報告指遜預期，股價半日跌
４﹒８２％，報１０﹒６６元，創下逾兩個月最大跌幅。
　　時代中國（０１２３３）分拆從事物管業務的時代鄰里股份獨立上市，每２﹒６股派１股作
為特別息，將於明天（２８日）除淨。該股今日早市跌０﹒７４％，報１６﹒１２元。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
時代中國（０１２３３）　每２﹒６股　　２８╱１１　　　　　２╱１２　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　獲派一股時代鄰里股份
寶龍地產（０１２３８）　優先認購寶龍　　５╱１２　　　　　９╱１２　　　　　　－　　
　　　　　　　　　　　　商業管理股份
中國汽車內飾（００４８）五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
中國生物製藥　　（０１１７７）　　第三次中期息２仙　　　　　　　　　　　　１０╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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