【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２７日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
中生製藥（０１１７７）上日收市後公布季度業績，派第三次中期息２仙，１２月１０日除
淨，１２月２７日派發。中生九個月盈利增長２﹒４６％，中金報告指遜預期，股價半日跌
４﹒８２％，報１０﹒６６元，創下逾兩個月最大跌幅。
時代中國（０１２３３）分拆從事物管業務的時代鄰里股份獨立上市，每２﹒６股派１股作
為特別息，將於明天（２８日）除淨。該股今日早市跌０﹒７４％，報１６﹒１２元。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２ －
獲派一股時代鄰里股份
寶龍地產（０１２３８） 優先認購寶龍 ５╱１２ ９╱１２ －
商業管理股份
中國汽車內飾（００４８）五合一 ２７╱１２ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２
中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２
中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２
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