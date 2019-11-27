【ＩＰＯ反應】康龍化成公開超購逾１１３倍，一手中籤１００％

《經濟通通訊社２７日專訊》醫藥研發服務平台康龍化成（０３７５９）公布招股結果，公

開發售部分超購１１３﹒２３倍，一手中籤率１００％。錄得４９張「頭錘飛」，中簽率為

２﹒７３％。定價為３９﹒５元，相當招股價範圍（３４﹒５０元至３９﹒５元）的上限。明日

（２８日）將於聯交所主板掛牌上市。

香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購，認購合共１３﹒３１億股香港發

售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數約１１４﹒２３倍。由於公開部分超購總數

多於１００倍，按照回撥機制下，公開發售部分增加至５０％，最終發售數目為５８２７萬股。

按照發售價計算，公司預料集資額為４３﹒４４億元。公司預計，集資金額約３０％將用於

擴展公司中國實驗室及生產設施的產能及能力；約１０％將撥付公司於美國及英國業務的進一步

擴張，可能包括建設及裝修相關設施、擴展辦公室、採購實驗室設備及材料，聘用、培訓及保留

人才，以及收購新科技；約１９﹒９％將用於建立公司有關研發生物製劑的醫藥研發服務平台；

約１４﹒９％將用於擴展公司的臨床開發服務實力及能力；約１４﹒９％將用於透過潛在收購在

美國、歐洲、日本或中國提供醫藥研發服務且擁有尖端研發技術的合同研發服務及合同生產服務

公司及其業務；約１０﹒０％將用於公司的一般企業用途及用作營運資金。

公司聯席保薦人為高盛、中信里昂證券及東方証券。（ｆｚ）

