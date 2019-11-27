港股高開２９點報２６９４３點，國指升１０點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股再度破頂，感恩節消費意欲帶動零售股表現，亞洲股

市表現不一，日經升９０點，首爾指數跌不足１點。港股方面則高開２９點，封閉一星期的紅隧

重開，被解讀為政治衝突降溫跡象，地產股表現造好，新世界（０００１７）高開逾２％為最佳

表現藍籌，港鐵（０００６６）同樣高開逾１％。恆生指數報２６９４３點，升２９點或升

０﹒１１％，主板成交３６﹒３７億元。國企指數報１０６２７點，升１０點或升０﹒１０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒３４％，報５９元；港交所（００３８８）升

０﹒１６％，報２４９元；騰訊控股（００７００）漲０﹒４２％，報３３７元；中移動

（００９４１）升０﹒３２％，報６１﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４４％，報

７９元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新世界 （０００１７） １０﹒６０元 升２﹒３２％

港鐵公司（０００６６） ４３﹒８５元 升１﹒１５％

恆隆地產（００１０１） １６﹒４８元 升１﹒１０％

領展 （００８２３） ８０﹒６０元 升１﹒０８％

恆安國際（０１０４４） ５２﹒９０元 升０﹒９５％



創科實業（００６６９） ６１﹒００元 升０﹒８３％

長實集團（０１１１３） ５２﹒８５元 升０﹒７６％

交通銀行（０３３２８） ５﹒３４元 升０﹒７５％

電能實業（００００６） ５５﹒５０元 升０﹒７３％

新地 （０００１６） １１５﹒８０元 升０﹒７０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

