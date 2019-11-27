《盤後部署》期結日後回吐機會大，淡軍可考慮現時開始部署

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股走勢向好，帶動亞洲股市反彈，惟港股窄幅上落，恆

指今早高開２９點後，一度高見２６９７４點，惟未能突破二萬七關口。被封近兩星期的紅隧今

早恢復通車，被解讀為衝突降溫跡象，今早地產股一度有追捧，而有大行唱好的港鐵

（０００６６），股價高走近４％；午後資金繼續追入「股王」阿里巴巴（０９９８８），在麥

格理、匯證等大行發表研究報告唱好下，股價一度突破１９５元關口，收市則報１９３﹒２元。

匯證看目標價達２４１元。不過，炒股不炒市，恆指依然疲弱，最終收報２６９５４點，升４０

點或升０﹒１５％，主板成交７５７﹒１９億元。國企指數報１０６２０點，升２點或升

０﹒０３％

內地Ａ股則回吐，上證綜合指數報２９０３點，跌３點或跌０﹒１３％；深證成分指數報

９６４８點，跌２８點或跌０﹒３％，兩市合共成交３５５５﹒５２億元人民幣。



＊約翰遜當選料對英股刺激有限，渣打料１２月美息維持不變＊



英國近年仍在處理脫歐問題，令英國不論匯市或股市均落後於全球股市；加上，首相約翰遜

的「硬脫歐」取態，使脫歐後的經濟前景存在不確定性。雖然約翰遜承諾將會「釋放英國潛力」

及完成脫歐，而民調亦顯示保守黨將取得多數議席，刺激英國股市短期攀升。但有研究對２２位

基金經理、投資者及分析師進行調查及發現，雖然目前約翰遜在民調中仍然領先，但發現英國股

市的升幅仍然有限，因市場普遍對約翰遜的「釋放潛力」未有太大期望。

美息方面，早前美國聯儲局主席鮑威爾已明示美國將暫停減息周期，而渣打發表研究報告指

出，預料美國１２月息口維持在１﹒５厘至１﹒７５厘不變。該行指出，雖然美國經濟今年底將

進一步減速，多項數據亦顯示增長放緩，但預測性指標反映出明年經濟將回穩，預料聯儲局將會

繼續聚焦貨幣市場動力；而今年餘下時間聯儲局只會確保貨幣市場運作暢順，並警惕來年美國大

選對政治風險及經濟的影響。



＊明日期結港股或企穩二萬七，期結日後再失守機會大＊



明日期指結算，預料基金經理將推恆指企穩上二萬七關口，惟近期市場缺乏利好消息，而且

港股繼續維持炒股不炒市格局，阿里巴巴（０９９８８）將成為基金新寵，相信將繼續有資金抄

作，從而令指數向上幅度有限，料港股期結日後再度失守機會頗大，淡軍如有興趣，可以現時開

始戰略部署，期結後食一波跌幅的值博率頗高，相信２６５００點有一定支持。（ｕｌ）

