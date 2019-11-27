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27/11/2019 08:57

【貿易開戰】歐盟調查中國鋼鐵製造商設法逃避反傾銷稅

　　《經濟通通訊社２７日專訊》歐盟執委會表示，因有證據顯示中國鋼鐵製造商試圖通過對出
口鋼材進行輕微改動，以避免繳交反傾銷稅，對此決定展開調查。
　　歐盟於２０１８年２月對從中國進口的某些耐腐蝕鋼材徵收１７﹒２％至２７﹒９％的關稅
，不過歐盟執委會周二表示，目前正在調查中國製造商是否找到逃避上述關稅的方法。
　　執委會表示，有證據顯示中國製造商增加某些耐腐蝕鋼材的出口，這些鋼材有一層薄薄的油
塗層，或者碳、鋁或鈦的含量略有增加，從而令生產出來的成品與之前略有不同，因此不需繳交
關稅。（ｍｎ）

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