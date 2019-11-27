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27/11/2019 10:58

【通烏門】美國眾議院司法委員會邀請特朗普出席下月彈劾聽證會

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國眾議院司法委員會邀請總統特朗普出席定於１２月４日舉
行的首場彈劾聽證會，此次聽證會將開啟彈劾程序的下一個階段，最後可能對特朗普提出正式起
訴。
　　司法委員會主席、民主黨眾議員Ｊｅｒｒｏｌｄ　Ｎａｄｌｅｒ在聲明中表示，他已經致函
特朗普提醒他可以接規定參加聽證會，他的律師亦可以向證人提問。此次聽證會旨在提供一個機
會，討論彈劾的歷史及憲法基礎，以及重罪及輕罪等術語的含義。（ｍｎ）

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