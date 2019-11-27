《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部公布一項聯邦建議，讓商務部長羅斯擁有更大的權
力解除威脅到國家電訊基礎設施的商業交易。
此前總統特朗普要求制定新規，賦予商務部官員保護美國無線網絡的權力。今次擬議的聯邦
規定將賦予羅斯禁止購買及安裝任何由外國對手控制或受其指揮的資訊及通訊技術的權力。
該規定沒有給出外國對手的定義，亦沒有提及中國及華為。新規並未最後敲定，公眾有一個
月的時間提供意見。（ｍｎ）
27/11/2019 11:22
【華為風波】美國商務部擬獲授權取消威脅電訊安全的商業交易
《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部公布一項聯邦建議，讓商務部長羅斯擁有更大的權
力解除威脅到國家電訊基礎設施的商業交易。
此前總統特朗普要求制定新規，賦予商務部官員保護美國無線網絡的權力。今次擬議的聯邦
規定將賦予羅斯禁止購買及安裝任何由外國對手控制或受其指揮的資訊及通訊技術的權力。
該規定沒有給出外國對手的定義，亦沒有提及中國及華為。新規並未最後敲定，公眾有一個
月的時間提供意見。（ｍｎ）
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