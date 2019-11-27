《台股攻略－馮偉明》美股創新高，帶動科技股上升

《台股攻略》台股今日（２７日）開高走高，蘋概股及５Ｇ概念股走揚下，大市曾高見

１１６５１﹒７３點，加權指數升７０﹒６４點，收１１６４７﹒４６點，成交金額為新台幣

１０８８﹒７億元。

蘋概三王今日支撐大市，大立光升２﹒１４％，收新台幣４５３０元，收復１０日線及月線

；台積電亦升１﹒３％，收新台幣３１１元，在短期均線之上；鴻海升０﹒７８％，收新台幣

９０﹒６元，雖然重回新台幣９０元大關，但５、１０日線有沽壓，未見大手吸納。其餘蘋概股

表現不俗，國巨、可成、群創、景碩、奇力新、禾伸堂及玉晶光等有顯著升幅，推升大市走高。

金融股亦穩住大市，統一、中鋼、中壽、永豐金及元大金靠穩。

中美貿易戰雙邊領袖均有達成協議的意願，市場氣氛稍轉樂觀，ＭＳＣＩ昨日（２６日）調

降權重，未見大規模調動資金離開台股市場，顯示績優股仍有吸引力，料短線台股仍在

１１６００點水平徘徊整固。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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