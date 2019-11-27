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27/11/2019 08:00

【交通消息】紅隧恢復通車現車龍，港鐵晚上十一時半收車

　　《經濟通通訊社２７日專訊》受示威活動而封閉的紅磡海底隧道，今早凌晨５時重開，所有
收費亭已經修復且可用，日間過海巴士亦恢復通車，但信用卡拍卡付款服務要暫停。
　　目前紅隧理工大學出口往九龍方向行車暢順，而往港島方向則行車擠塞；紅隧香港入口則開
始行車緩慢；漆咸道近公主道開始出現車龍，而公主道則行車擠塞，窩打老道及歌和老街行車暢
順。　　
　　另外，港鐵（０００６６）表示，除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務晚上１１
時３０分結束。紅磡站往返上水站維持每６分鐘一班車，紅磡站往返羅湖站每６至１２分鐘一班
車，紅磡站往返落馬洲站維持每１８分鐘一班，列車將不停大學站。
　　輕鐵方面，７５１線由７０６線替代；７６１線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天
水圍輕鐵站並返回元朗方向；７５１線不經翠湖及友愛站；在天水圍區由天榮改經濕地公園、天
逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。
　　在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站；６１４Ｐ線前往兆康站方向由
６１４線替代。６１５Ｐ線前往屯門碼頭站方向由６１５線替代；６１４線在屯門區由市中心改
經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。
　　其他路線維持不變；所有路線維持１５至２５分鐘一班。（ｕｌ）

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