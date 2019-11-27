《古臣周記－古臣》年尾基建佬又落獲，中交建落後追得過！

《古臣周記》最近水泥佬同基建佬突然跑出，水泥佬就話有行業數據支持，咁基建佬有咩支

持呢？其實，一般臨近年尾，基建佬都會落獲炒一炒，因為憧憬阿爺會推出政策加谷經濟。睇返

今年神州國內生產總值增幅每季下滑，由第一季嘅６﹒４巴仙回落至第三季創２７年以來最低嘅

６巴仙。除了推動內需加強消費之外，加快基建上馬都係阿爺以往用嚟提振經濟嘅方法之一。今

日阿臣就同大家分析下呢個板塊包括傳統嘅「基建三寶」。



＊阿爺資金鬆綁，本季鐵路項目或加快上馬＊



今個月中，國務院開常務會議，會上提出兩項促進基建項目融資嘅政策，包括降低部分基礎

設施項目最低資本金比例，由兩成半降至兩成，同埋允許發行權益型、股權類金融工具籌措資本

金，但不得超過項目資本金總額嘅五成，政策預料會加快基建上馬嘅進度。

據神州媒體報道，截至今年１０月，發改委批核咗幾十個基建項目，包括１８條鐵路項目及

多個城市嘅地鐵項目，涉資近５０００億人仔，但仲未達到政府工作報告入面提到今年要完成鐵

路投資８０００億人仔嘅目標，可以預期第四季鐵路項目嘅進度會加快。

有分析指，明年係神州「十三五」（第十三個五年規劃）嘅收官之年，加上神州喺推動國家

新型城鎮同促進交通旅遊運輸等政策入面，提出過喺２０２０年之前要加強鐵路覆蓋率，因此預

料今明兩年會係建設發展嘅高峰期。而咁樣做亦都配合神州今年九月提出「交通強國」嘅發展藍

圖，近期神州就有第一批１３個地區已經開始緊交通強國建設試點項目。



＊中交建股價呈現「三底」，反彈訊號加強＊



講到個股，傳統嘅「基建三寶」即係中交建（０１８００）、中鐵建（０１１８６）、中鐵

（００３９０）就相對穩陣。而當中阿臣就比較睇好隻中交建，公司首九月純利按年升近４巴仙

達到１３３﹒４億人仔。目前佢嘅估值比較低，市盈率４倍幾，另外兩隻基建股就大約６倍，所

以有機會追落後。三者之中，中交建嘅毛利率算最高，半年有１１﹒７巴仙，高過中鐵及中鐵。

喺技術走勢上嚟睇，佢依家築緊第三個圓底，係比較強嘅反彈訊號，所以阿臣都計劃短炒，

等佢回落番去１０天線附近即６銀水平吸納一手，睇下突唔突破到９月嘅高位６﹒７銀，唔係就

６﹒６銀走左先，５﹒８銀止蝕。



＊阿里健康止賺離場，阿里巴巴望２００銀＊



至於阿臣個倉其他個股，平安好醫生（０１８３３）上星期被股東減持，目前股價仲未返去

原水平，但最低位都同阿臣之前定嘅止蝕價接近，不過今日都回升返少少，接近阿臣當日嘅買入

價，所以都係睇多一陣先決定放唔放。

另外，上星期阿臣就成功抽到一手阿里巴巴（０９９８８），由於業務前景好，加上近排市

況有改善，暫時作中線部署，「他屐」睇住２００銀先。噚日（２６日）阿里健康

（００２４１）公布左業績，中期虧損大幅收窄，所以今朝（２７日）阿臣一開市就喺８﹒７２

銀沽出止賺離場啦，唔計手續費賺?１１００銀。



表列截至１１月２７日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １４﹒２０ ２８４００

煤氣 １０００股 １６﹒００ １５﹒０６ １５０６０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０７７﹒００ １０７７０

瑞聲科技 ５００股 ４８﹒５０ ５４﹒３５ ２７１７５

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５２﹒５０ ２６２５０

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ １９４﹒００ １９４００

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股票市值 ： １２７０５５元

剩餘現金 ： 約４２４７８元

組合淨值 ：約１６９５３３元

組合本月收益表現： ＋３﹒０％（截至上月底止組合淨值：１６４６７１元）

組合累計收益表現： ＋６１﹒５％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

